Je to neuvěřitelný moment, rozplýval se po draftu Krejčí

Praha/Zaragoza (Španělsko) - Za zážitek na celý život označil basketbalista Vít Krejčí středeční draft NBA. Dvacetiletý rozehrávač Zaragozy jím prošel jako pátý Čech v historii. Po rodákovi ze Strakonic sáhl na 37. pozici Washington, ale hned jej vyměnil do Oklahoma City. Krejčí se po Jiřím Zídkovi mladším, Jiřím Welschovi, Janu Veselém a Tomáši Satoranském jako další zástupce z tuzemska přiblížil nejlepší lize světa.

"Je to neuvěřitelný moment. Já jsem o tomhle dnu snil hrozně dlouho a byl jsem z toho večera nervózní. Jakmile jsem slyšel to své jméno, tak mi spadl hrozný kámen ze srdce a ulevilo se mi. Byl jsem neskutečně šťastný. Je to splněný sen, ale práce teprve začíná a já se těším, co bude teďka," uvedl Krejčí v rozhovoru poskytnutém agenturou PPGSport, která jej zastupuje.

Poté, co si v roce 1995 vybralo vedení Charlotte Zídka a o sedm let později Philadelphia Welsche, draftoval další Čechy výhradně Washington. V roce 2011 udělali Wizards díky šesté pozici z Veselého nejvýše postaveného hráče z tuzemska a před osmi lety si vybral na 32. pozici Satoranského, který loni odešel do Chicaga.

Po tříletých působeních Veselého i Satoranského v dresu Washingtonu ale Krejčího možné angažmá u Wizards v příštích letech hned při draftu bleskově padlo. Po dohodě o výměně s Thunder míří do hlavního města USA místo Krejčího na 53. pozici vybraný Cassius Winston.

"Oklahoma je skvělá organizace, pracují tam skvěle s mladými hráči, takže si myslím, že je to naprosto perfektní místo, kde začít. Draftovali i pár dalších Evropanů, takže vím, že v nás věří. Určitě je to jeden z nejlepších týmů, kde rozvíjet svůj potenciál," pochvaloval si Krejčí, kam jej dění nasměrovalo.

Draft se konal virtuálně ze studií ESPN v Bristolu a Krejčí si sledování na dálku přesto užil. "První, co mi proběhlo hlavou, bylo asi všech těch plus minus deset let, co jsem si tohle říkal každý den před spaním, že jednoho dne uslyším svoje jméno v draftu. Bylo to obrovské nadšení a sdílet to s rodinou byl neskutečný zážitek. Je to určitě něco, co si budu pamatovat do konce života," prohlásil Krejčí.

Od konce září je mimo hru se zraněním kolena, které jej připraví o zbytek aktuální sezony, a NBA ještě vidí jako vzdálenou budoucnost. "Draftem se nemění až tolik věcí, ta práce je pořád stejná. Pořád se chci soustředit na koleno, dostat ho do co nejlepší formy, abych se mohl co nejdříve vrátit a mohl zpátky do práce," dodal Krejčí.