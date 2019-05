Je to neskutečný gólman, řekl Simon o Murraym po prohře s Kanadou

Bratislava - Čtyřiceti úspěšnými zákroky pomohl gólman Matt Murray hokejistům Kanady v semifinále mistrovství světa v Bratislavě k vítězství nad českou reprezentací 5:1. Podle útočníka Dominika Simona byl jeho spoluhráč z Pittsburghu velkou překážkou a opět ukázal své kvality.

"Je to neskutečný gólman. Odchytal to výborně," řekl Simon novinářům na adresu pětadvacetileté opory Penguins, která měla velký podíl na triumfech Pittsburghu ve Stanleyově poháru v letech 2016 a 2017.

"Další věc je, že nás tlačili ven. Možná jsme to měli hrát trochu jednodušeji třeba na modrou a jít před bránu. Hrát trochu ošklivější hokej. Možná jsme zkoušeli až moc hezkých věcí," hledal další důvody, proč se Češi až na gól Tomáše Zohorny z 54. minuty za stavu 0:5 neprosadili.

Gól na 0:2 inkasovali Češi po 10 sekundách druhé části poté, co Simonovi hned po vhazování nešťastně zlomil hokejku Jakub Voráček. Než se vrátil se zapůjčenou holí od spoluhráče ze střídačky, Patrika Bartošáka překvapil zpoza branky Darnell Nurse. Simon ale pořád věřil, že se takový stav dá otočit.

"Nemyslím, že to bylo zlomové. Oba ty góly, co jsme dostali, byly hloupé. Ale byli jsme v zápase, mohli jsme dát jeden gól, měli jsem lidi v zádech. Za stavu 0:2 i 0:3, kdybychom dali kontaktní gól, mohli jsme chytnout zpátky takové to momentum a dostat se do toho zpátky. Ale bohužel jsme ten gól dali až v závěru," prohlásil Simon.

Hlavní rozdíl viděl v produktivitě. "Nějaké šance jsme si vytvořili, ty jsme neproměnili. Hráli výborně, byli urputní, hráli zodpovědně zezadu a využívali šance. Byli silní na puku u nás ve třetině," uznal Simon.

"Nějaké šance tam ale byly. Mohlo to být 1:2 a vypadalo by to jinak. Ale koukat zpátky asi nemá úplně cenu. Teď se musíme připravit na zítřejší zápas, který je dřív než dneska. Musíme to hodit za hlavu, jít do toho po hlavě a nechat tam všechno," vyhlížel nedělní souboj s Ruskem od 15:45.

"Je to nepříjemné, když prohrajete zápas v semifinále. Ale to je pro každého, kdo to nezvládne. Stejný to bylo pro Rusy. Musíme zapomenout, i když se to dělá špatně. Je to pro nás všechno a medaile je medaile," dodal Simon.