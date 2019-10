Je to něco úžasného, splněný sen, řekl Kubalík

Praha - Premiérovému startu v NHL v rodné zemi se přiblížil útočník Dominik Kubalík. Čtyřiadvacetiletý hokejista nechybí na soupisce Chicaga pro páteční zápas v O2 areně proti Philadelphii. Šestatřicetiletý hráč Chicaga Duncan Keith před dvěma lety prohlásil, že by rád hrál do 45 let. Vzorem mu může být o 11 let starší Jaromír Jágr.

"Těším se hrozně. Je to něco úžasného, splněný sen. Hrozně se těším, nemůžu se dočkat, protože vím, že na soupisce jsem. Je to hrozně blízko. Zítra je poslední den se na to trochu připravit. Je těžké o tom mluvit. Je to skvělé, hrozně si to užívám," řekl novinářům Kubalík.

Úterý na rozdíl od spoluhráčů nestrávil v Praze. "Byl jsem včera doma celý den. Po Praze jsem nechodil. Možná ještě někam půjdeme na večeři. Ráno pro mě přijela přítelkyně. Objel jsem všechny možné známé, které potom neuvidím nebo nebudou mít možnost přijet. Ten den jsem si užil," uvedl plzeňský rodák.

"Někteří spoluhráči šli na Karlův most, byli na Pražském hradě. Pár kluků bylo i na lodi. Myslím, že každý si našel to své a ten den strávil v pohodě," prohlásil Kubalík, který podepsal s Blackhawks smlouvu v květnu po vydařené sezoně ve švýcarské lize.

Kubalík si vychutnává i servis spojený s NHL. "Máme třeba jídlo před kabinou, což je super, člověk nemusí čekat. Cokoli člověk chce, to má. Užívám si to. Jsem hrozně rád, že je to v O2 areně. Nějaké zápasy jsem tady odehrál, takže s tím má člověk zkušenosti. Je to 40 minut od domova, takže super," konstatoval.

Je výjimečné, když takhle dlouho hrajete, řekl Keith o Jágrovi

Předloni v listopadu hokejový obránce Duncan Keith prohlásil, že by rád hrál do 45 let. Šestatřicetiletému Kanaďanovi, který se s Chicagem připravuje na páteční start nové sezony NHL v Praze proti Philadelphii, může být vzorem o jedenáct let starší Jaromír Jágr hrající extraligu za Kladno.

"Je velmi šikovný, tvořil hru bez ohledu na to, jak jste ho bránili. Je výjimečné, když takhle dlouho hrajete. Musíte si to užívat. O Jágrovi slycháte spoustu historek, o jeho obětavosti a pracovní morálce. Dneska už to jsou legendární historky," řekl novinářům Keith po prvním tréninku Chicaga v O2 areně. Kromě Jágra hráli v NHL v 45 a více letech pouze Chris Chelios a Gordie Howe.

Keith má vzpomínky i na jiného Čecha. Sezonu 2017/2018 a část té následující působil po jeho boku ve "větrném městě" i bek Jan Rutta. "Je to skvělý kluk, bylo fajn s ním hrát. Byl to skvělý spoluhráč, ať už jsme vyhráli, nebo prohráli. Bylo super být v jeho přítomnosti," uvedl Keith.

Pobyt v Praze si užívá. "Líbí se mi kultura, tradice a architektura. Včera jsme měli projížďku lodí a vyzkoušel jsem guláš. Pivo jsem si nedal," prohlásil trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Blackhawks i Flyers dnes večer zavítají do Edenu na zápas fotbalové Ligy mistrů mezi pražskou Slavií a Borussií Dortmund. "Jsem nadšený, na fotbale jsem ještě nebyl, takže bude zajímavé vyzkoušet Prahu z tohohle hlediska. Vím, že je to tady oblíbený sport. Fanoušci jsou hodně nadšení, což jsme viděli i v Berlíně (v přípravném utkání proti místním Eisbären) nebo tenkrát před deseti lety ve Švýcarsku," konstatoval dvojnásobný vítěz Norrisovy trofeje pro nejlepšího zadáka NHL.

Trénink v O2 areně si pochvaloval. "Dobře jsme si zatrénovali a seznámili se s halou. Bylo dobré si včera odpočinout. Hodně jsme cestovali, ale zažíváme spoustu zábavy a je super, že je tým pohromadě. Těšíme se na další tréninky a v pátek na dobrý zápas," řekl držitel Conn Smythe Trophy z roku 2015 pro nejužitečnějšího hráče play off.