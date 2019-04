Praha - Přestože fotbalisté Chelsea v dosavadních deseti zápasech této sezony Evropské ligy devětkrát vyhráli a jednou remizovali, trenér Maurizio Sarri je před čtvrtečním úvodním utkáním čtvrtfinále na stadionu pražské Slavie obezřetný. Zápas v Edenu považuje za velmi nebezpečný, protože lídr české ligy na něj udělal dojem v předchozím kole vyřazením Sevilly.

"Musíme být opatrní. Myslím, že je to pro nás velmi nebezpečný zápas. Slavia je tým, který vstřelil ve dvou zápasech proti Seville šest gólů. To o mnohém vypovídá," řekl na tiskové konferenci Sarri.

"Slavia je nesmírně rychlý tým. Její hráči mají tah na branku, speciálně při centrech se tlačí do vápna v pěti šesti lidech. Jsou také nebezpeční z brejků. Z toho důvodu musíme být velmi kompaktní a velmi pozorně bránit," doplnil šedesátiletý italský kouč.

Zápas podle něj nijak neovlivní fakt, že Slavia má kvůli disciplinárnímu trestu za výtržnosti fanoušků uzavřenou část severní tribuny, kde sídlí "kotel". "Nevím o tom, ani neznám důvod zavření sektorů. Ale myslím si, že to není důležité. Zápas se odehraje na hřišti, ne na tribunách," poznamenal Sarri.

Jeho tým hrál v pondělí anglickou ligu s West Hamem (2:0) a vzhledem k nabitému programu vynechal den před utkáním tradiční předzápasový trénink v Edenu. Měl by ale trénovat ve čtvrtek dopoledne a podle zákulisních informací by to mělo být v areálu Sparty.

Sarri zatím není rozhodnutý, zda nasadí svou hlavní hvězdu Edena Hazarda. "Nevím, jestli nastoupí. V úterý měl trénink jenom v posilovně, takže jsem ho na hřišti neviděl. Dnes ráno byl trochu unavený jako ostatní hráči, kteří odehráli proti West Hamu celých 90 minut. Chci počkat do tréninku zítra dopoledne a pak se rozhodnu," uvedl Sarri.

"Samozřejmě za tři dny nás pak čeká Liverpool. Slavia hrála poslední zápas v sobotu, my v pondělí. Nevím proč. Ale zítra pravděpodobně vyměníme pět až šest hráčů," nastínil rodák z Neapole.

Jedním z hráčů, kteří by oproti pondělnímu utkání s West Hamem měli dostat šanci, je obránce Andreas Christensen. "O českém fotbale toho tolik nevím, ale měli jsme pár videí. Víme, že Slavia je obtížný soupeř, který hraje hodně fyzicky náročný fotbal," uvedl Christensen, který dnes oslavil 23. narozeniny.