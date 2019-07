Je to na jeho rozhodnutí, řekl o možném odchodu Deliho Trpišovský

Trnava - Přestože o slávistického fotbalistu Simona Deliho v těchto dnech usiluje řada evropských klubů z různých lig, trenér Jindřich Trpišovský doufá, že opora zadních řad se rozhodne v Edenu zůstat. Věří, že neodejde ani další africký stoper Michael Ngadeu, který dnes s Kamerunem vypadl z afrického šampionátu.

Deli má ve smlouvě výstupní klauzuli a zájem o něj projevilo několik klubů. "U Simona je to dané, karty jsou rozdané naprosto jasně. Má výstupní klauzuli, momentálně je o něj velký zájem z mnoha klubů z různých lig. Je to na jeho rozhodnutí, jestli s námi zůstane, nebo přijme jinou novou výzvu. Jsme domluveni na nějakém termínu, kdy by se to mělo rozseknout," řekl Trpišovský novinářům po výhře 3:0 v Československém Superpoháru v Trnavě.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na sociální síti dokonce vyzval fanoušky, aby přemluvili Deliho k setrvání ve Slavii. "Je to o Simonovi, je to o nás bez nás. My samozřejmě pevně věříme, že zůstane. Když s ním mluvíme, víme, jak mu na Slavii záleží. Kdyby neměl ke Slavii takový vztah, už je dávno pryč. Je to pro něj hodně těžké rozhodnutí, i vzhledem k tomu, že rodina je v Africe. Je tam víc faktorů," dodal Trpišovský.

Podobná situace je i u Ngadeua. "Je to složitější, protože není s námi. Nechtěli jsme ho rušit v koncentraci, chtěli jsme, aby se soustředil na africký šampionát. Půjdeme s ním do kontaktu, budeme muset vyřešit, jaký bude mít program, jestli mu dát volno. Po konci sezony totiž neměl ani den volna," uvedl Trpišovský.

"A ohledně jeho budoucnosti? Udělali jsme hodně práce, abychom mohli hrát poslední předkolo Ligy mistrů. Dělali jsme na tom všichni společně. Doufám, že i Míša si to uvědomuje. Že nám k velkému snu, který máme, při dvojzápase pomůže a zůstane," dodal kouč.

Přestože český mistr v Superpoháru a generálce na novou ligovou sezonu jasně dominoval, podle Trpišovského zdaleka ještě není v optimální formě. "Pro nás je nejtěžší srovnat rozdíl hráčů, jak postupně přicházeli do přípravy. My jsme potřebovali hodně trénovat, protože nás čeká 30 zápasů na podzim a nebudeme mít prostor pro trénink. Trochu jsme to riskli a na začátek ligy nebudeme úplně v topu. Ale potřebovali jsme nabrat tréninkové objemy. Potřebujeme ještě přidat v běžecké vybavenosti, v tom, co nás zdobilo. A pak ještě v řešení finální fáze," upozornil Trpišovský.

Sestava proti Trnavě se už blížila té, která vyběhne příští pondělí v prvním ligovém kole ve Zlíně. "Plus mínus ano, ale určitě nebude stejná. Otazníků je několik. Jeden je v útoku, podle toho, kdy se Hilál dostane do plné kondice. Standa Tecl měl zase ve velké zátěži trochu oteklé koleno, ale nic vážného, už dnes trénoval. Milan Škoda bohužel ještě ne," řekl Trpišovský.

"Určitě je také otazník u stoperské dvojice. David Hovorka dnes odehrál asi nejlepší zápas tady, Ondra Kúdela také zahrál velmi dobře. Bude záležet na Simonovi s Míšou. Další otazník - velmi dobře se ukazují hráči ve středu pole. Víc jasno máme na krajích," dodal kouč.