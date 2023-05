Je to kopanec směrem vzhůru, řekl Lehečka po postupu do 2. kola Roland Garros

Paříž - Za velké povzbuzení označil tenista Jiří Lehečka úspěšný vstup do letošního Roland Garros. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi zdolal v úvodním kole turnajovou jednadvacítku Jana-Lennarda Struffa z Německa 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1 a poprvé se na antukovém grandslamu v Paříži dostal do 2. kola. Českým novinářům po utkání řekl, že by ve francouzské metropoli rád navázal na čtvrtfinále z letošního Australian Open.

"Jsem moc rád, že se mi to povedlo. Každý vyhraný zápas na pět setů je moc cenný. Po těch nevydařených Masters na antuce je to pro mě velký kopanec směrem nahoru," uvedl Lehečka, jenž před turnajem prohrál čtyři zápasy za sebou. "Struff v předchozích týdnech ukázal, že na antuce hrát umí a že je to dobrý hráč. Je to velice cenný skalp," doplnil po výhře nad finalistou turnaje v Madridu.

Lehečka si pomohl v utkání 51 vítěznými míči a sedmi esy. Celkem využil šest z jedenácti brejkbolů. "Myslím, že rozhodovaly začátky setů. Byl jsem na returnu o dost lepší, ani jeden jsme ale neservírovali, jak umíme. Ve čtvrtém setu jsem vedení nevyužil, v pátém to už vyšlo," podotkl.

Jednačtyřicátý hráč světa Lehečka řešil před startem Roland Garros zdravotní potíže s chodidlem na pravé noze. S rekonvalescencí mu pomohl i profesor Pavel Kolář. Ve více než tříhodinovém zápase se Struffem se český tenista cítil bez obtíží. "Noha mě pořád pobolívá. Po ránu je to někdy náročnější, ale v trénincích a zápase hraju úplně v pohodě. Bylo to bez bolesti," ujistil Lehečka.

V utkání mu pomohly také zkušenosti z minulých let. Díky nim ustál řadu momentů, v nichž se zápas lámal. "Nemám za sebou tolik pětiseťáků, ale nějaké poznatky jsem si zapamatoval. Po (Filipovi) Krajinovičovi ve Wimbledonu a (Cameronu) Norriem v Austrálii je to můj třetí pětiseťák. Jsem rád, že mi v některých momentech vyskočily myšlenky, jak jsem se cítil dřív. Mentálně jsem ten zápas zvládl slušně," líčil Lehečka.

Díky postupu do 2. kola si vylepšil na Roland Garros dosavadní maximum. Vloni zde při debutu v hlavní soutěži skončil v úvodní fázi. "Nechci to zlehčovat, ale jelikož jsem tady vloni prohrál v prvním kole, nebylo to nic světoborného k překonání," řekl s úsměvem. "Když se budeme takhle bavit příští rok v Austrálii, budeme všichni spokojení. Jsem rád, že jsem zlepšil výsledek z loňského roku, ale určitě mířím výš. Chtěl bych navázat na svůj předchozí grandslam, ale jdu krok za krokem," doplnil.

V další fázi jej čeká Američan Marcos Giron. O osm let staršího soupeře Lehečka porazil vloni v kvalifikaci na halový turnaj v Paříži. "Určitě nic nepodceníme. Čekají mě dva dny volna, zkusím fyzicky zregenerovat, srovnat údery a ve čtvrtek na něj vletím," dodala česká mužská jednička.