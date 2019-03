Mladá Boleslav - První hattrick Lukáše Žejdla v seniorské kategorii rozhodl o vítězství hokejistů Mladé Boleslavi v úvodním zápase předkola play off extraligy proti Zlínu. Sedmadvacetiletý útočník se prosadil v každé třetině a pokaždé jinak. Nejprve důrazem na brankovišti, pak se štěstím překvapil gólmana Lukáše Kašíka nahozením zpoza branky a ve třetím případě zakončil sám po rychlém protiútoku.

"Je to můj první hattrick mezi chlapy, takže je to hezký pocit. Musím ale poděkovat spoluhráčům. Hezky mi to připravili," řekl Žejdl po výhře 3:1 a ocenil přihrávky Dominika Pacovského a Radima Zohorny. "Teď to ale musíme hodit za hlavu a připravit se na úterý," poukázal na to, že série pokračuje již za necelých 24 hodin druhým utkáním.

Žejdl připustil, že se už před zápasem cítil dobře. "Vyspal jsem se dobře, přijela mi přítelkyně po měsíci z dovolené, tak to bylo večer o něco lepší. Dá se říct, že mě připravila na zápas dobře," pousmál se mladoboleslavský útočník, který hned na úvod play off navázal na vydařenou základní část. Vstřelil v ní 15 branek a přidal 16 asistencí, což je nejlepší bilance v dosavadní kariéře.

K dnešnímu úspěchu mu pomohla i obnovená spolupráce s Pacovským, který v sestavě nahradil nemocného kapitána Michala Vondrku. "My jsme spolu hráli přesilovky v přípravě před sezonou a těšil jsem se na to. Dávali jsme góly. Před zápasem jsem mu říkal, že tohle uděláme, a ono to vyšlo," vyprávěl spokojeně.

Ve 31. minutě překvapil Kašíka nahozením zpoza branky a zlínský gólman si puk srazil sám za záda. Úmysl to ale prý nebyl. "Ještě než jsem dostal puk, tak jsem se koukl na Kubu Klepiše, protože tam (před branku) kolikrát sjíždí. Chtěl jsem mu to dát, ale v ten moment se obrátil (Kašík) a dal jsem to do hokejky," popsal Žejdl. U třetí trefy ocenil celou kombinaci svých spoluhráčů. "Zařval jsem si, dostal puk a pak už to bylo lehké," řekl.

Celkově byl zápas sedmého a osmého týmu základní části přesně takový, jaký Žejdl čekal. "Čekali jsme, že to bude urputný boj o každý kus ledu. Dnes nám pomohly přesilovky, i když později se nám v nich nedařilo. Čekalo se na první gól, kdo získá psychickou výhodu. V úterý to bude stejné, může rozhodnout jedna chyba," dodal Žejdl.