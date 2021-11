Je to frustrující, řekl Souček po prohře West Hamu s Manchesterem City

Manchester - Záložník Tomáš Souček neskrýval frustraci z toho, že fotbalisté West Hamu v nedělním utkání anglické ligy prohráli na půdě Manchesteru City 1:2 a poprvé od dubna v Premier League nebodovali dvakrát za sebou. Kapitán české reprezentace věří, že se "Kladiváři" už v příštím utkání vrátí na vítěznou vlnu. West Ham po 13 kolech drží čtvrtou příčku v tabulce, jeho ztráta na první trojku ale narostla.

West Ham stejně jako v minulé sezoně podlehl na hřišti City 1:2 a nenavázal na říjnovou domácí výhru po penaltovém rozstřelu ze vzájemného duelu v Ligovém poháru. "Je to frustrující. Všichni jsme z výsledku zklamaní. Vložili jsme do toho velké úsilí a bojovali jsme až do konce. Za to jsem rád. Ukázali jsme dobrého týmového ducha, za to jsem na mužstvo hrdý. Bohužel výsledek nebyl takový, jaký jsme chtěli," řekl Souček pro klubovou televizi.

Favorita poslal ve 33. minutě do vedení Ilkay Gündogan, který pak v 90. minutě asistoval u branky na 2:0. Hostující Manuel Lanzini ve čtvrté minutě nastavení povedenou střelou už jen snížil. "Myslím, že jsme vstoupili do zápasu docela dobře. Vytvořili jsme si dvě tři příležitosti, ale neskórovali jsme. Pak jsme inkasovali první gól, který změnil celý zápas," poznamenal Souček.

City měli podle očekávání převahu a téměř 70 procent času drželi míč. "Je to hodně těžké. Týmy sem někdy přijedou s tím, že to bude fotbal bez míče. I tak jsme si ale měli vytvořit víc. Bohužel jsme nebyli tak dobří v soupeřově vápně a na posledních 30 metrech. City výborně drží míč, patří v tomhle k nejlepším na světě. Je těžké je tady porazit, ale není to nemožné. Jsem zklamaný, že se nám to nepovedlo," řekl Souček.

Zápas provázelo místy silné sněžení. "Doufal jsem, že nám to pomůže. Myslel jsem, že by to mohlo ovlivnit hru Manchesteru City více než naši. Ale když jsme dostali gól, bylo to vlastně v tom nejhorším sněžení. Možná jsme v tom trochu ztratili koncentraci. Chvílemi bylo trochu hůře vidět míč, podmínky byly těžké, ale jsem rád, že se hrálo," uvedl trenér West Hamu David Moyes.

"Kladiváři" poprvé v ligové sezoně dvakrát za sebou nebodovali a dotáhl se na ně Arsenal, který je pátý už jen vinou horšího skóre. "V týdnu jsme vyhráli skupinu v Evropské lize, ale teď je před námi Premier League. Musíme se z porážky oklepat a dobře se připravit na středeční zápas s Brightonem. Je to pro nás velký zápas, potřebujeme vyhrát. Tři soutěžní utkání za sebou jsme hráli venku, teď se to otočí. Věřím, že fanoušci nás poženou na maximum a my jim to oplatíme výsledkem," dodal Souček.