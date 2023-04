Je to fifty fifty, míní Voženílek před sedmým zápasem Pardubic s Třincem

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 12. dubna 2023, Třinec. Zleva Tomáš Dvořák z Pardubic, brankář Pardubic Roman Will a Daniel Voženílek z Třince.

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 12. dubna 2023, Třinec. Zleva Tomáš Dvořák z Pardubic, brankář Pardubic Roman Will a Daniel Voženílek z Třince. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Stejně jako před pěti lety vyvrcholí série mezi hokejisty Třince a Pardubic sedmým zápasem. Oceláři tehdy na svém ledě ovládli rozhodující duel jasně 8:1. Tentokrát ale mají výhodu domácího prostředí Východočeši, kteří si vynutili pokračování semifinále výhrou 5:3 na ledě obhájců titulu.

"Je to fifty fifty. Oba týmy budou chtít vyhrát, budou rozhodovat detaily. Jako každý zápas," řekl novinářům třinecký útočník Daniel Voženílek, pro něhož je série pikantní. Narodil se a hokejově vyrostl právě v Pardubicích. "Nevím, jak k tomu přistupují, ale my se budeme soustředit sami na sebe. Pojedeme tam bojovat, dát na led všechno a uvidíme, jak to dopadne," podotkl.

Pro Třinec je povzbuzením výkon ve třetí třetině posledního zápasu, ve kterém snížil z 0:4 na 3:4. "Šance je vždycky," řekl Voženílek k vzepětí Ocelářů. "Škoda, že jsme se neprosadili v power play, byli jsme blízko. Nedá se nic dělat, jedeme do Pardubic a ukáže se v zápase číslo sedm," uvedl.

Větší důraz budou Třinečtí klást na úvod zápasu, ve kterém prohrávali ve středu v páté minutě o dvě branky a v čase 13:13 dokonce o tři. Přitom začali domácí utkání přesilovou hrou, ve které si vytvořili za bezgólového stavu dvě slibné šance a Libor Hudáček trefil horní tyčku.

"Tak to bylo. Dali jsme tyčku a otočilo se to proti nám. První gól padl po tečované střele, další střela také skončila v brance a doháněli jsme zápas. Když dostanete takhle dva rychlé góly, není to nic příjemného pro žádný tým. Ale jsem rád, že jsme ukázali charakter a dokázali se z toho dostat," prohlásil Voženílek.

Třinec postrádal kapitána Petra Vránu, po dvou zápasech se ale vrátil do sestavy Marko Daňo, nejlepší střelec základní části. Otázkou je, kdo bude chytat. Ondřej Kacetl, který vedl před posledním utkáním statistiky gólmanů v úspěšnosti zásahů, pustil tři branky ze 14 střel a od druhé třetiny jej nahradil Marek Mazanec.