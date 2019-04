Opava - Výhrou 3:0 na hřišti Opavy ozdobil svou premiéru v roli hlavního trenéra na lavičce Sparty i nejvyšší soutěži Michal Horňák. Osmačtyřicetiletý dosavadní asistent převzal třetí tým tabulky ve čtvrtek po odvolání Zdeňka Ščasného. Vicemistr Evropy z roku 1996 a majitel deseti titulů v dresu Sparty chce, aby šel tým výkonnostně nahoru kolektivním a bojovným výkonem, jako dnes předvedl na hřišti Slezanů.

"Určitě je to takový dobrý odraz pro naše hráče a náš tým. Po těch dvou porážkách, kdy jsme dostali šest gólů, nebyla psychika hráčů nejlepší. Jsme rádi, že jsme to takto zvládli. Nakonec jsme byli dneska my ti, kteří dali tři góly. Doufám, že nám to pomůže před play off, zvedneme se a půjdeme psychicky nahoru," řekl Horňák na tiskové konferenci po utkání.

Sparta oslavila první výhru od 8. dubna, kdy doma ve 27. kola porazila Zlín 2:0. Následovala v lize remíza v derby na Slavii 1:1 a porážka doma s Karvinou 1:3. Nevydařené období završila ve středu další derby opět v Edenu tentokrát v semifinále poháru a výsledek 0:3.

"Nejlíp pro psychiku je, že hráči můžou rychle hrát. To nám hodně pomohlo. Nemuseli to nikde rozebírat a zbytečně se s tím trápit. Dokonce ani nebyl čas se podívat na Slavii. Kdyby byl týdenní mikrocyklus delší, tak bychom se i na chyby podívali, ale díky tomu to pro kluky bylo z psychické hlediska lepší," komentoval své působení na mužstvo.

Oproti nevydařenému vystoupení se Slavií chyběli v základní sestavě Sparty potrestaný záložník Guélor Kangy, Costa a záložník Srdjan Plavšič a nahradili je Uroš Radakovič, Michal Sáček a David Moberg Karlsson.

"Radakovič nastoupil místo Costy, který je zdravotně indisponován. Doufáme, že to bylo jen na krátkou dobu a bude to zase všechno v pořádku. Ale musím říct, že Radakovič odehrál jeden z nejlepších zápasů, co je ve Spartě," prohlásil Horňák.

Na pozici podhrotového hráče se zařadil místo Kangy Martin Hašek. "Martin to hrával v Bohemians a věděli jsme, že by mohl tuto roli zvládnout. Chytl svoji šanci za pačesy a hrál velice dobrý zápas. Byl neúnavný, bojovný a pracoval," chválil Horňák.

V brance i po třech inkasovaných gólech z poháru zůstal místo Florina Nity Milan Hača. "I když jsme prohráli poslední zápas na Slavií, tak si myslí, že hrál velice dobrý zápas. A bylo by pro něj velká škoda, kdyby nemohl dál pokračovat. Bylo to nějakým způsobem nastavené. Já jsem měl obrovskou výhodu v tom, že přicházím jako nový, takže to bylo na mě a usoudil jsem, že dám Milanovi příležitost," prohlásil Horňák.

Přímé střele na branku Heča čelit v Opavě nemusel. "Není to samozřejmě jenom díky obráncům, ale celá sestava dneska začala už na soupeřově polovině bránit tak, že jsme soupeře nepouštěli do šanci a ani do standardních situací, kterých jsme se obávali," pochvaloval si Horňák.

S týmem si probere i koncovku, protože řadu šancí Sparta neproměnila. "My jsme gólů v posledních zápasech moc nedávali a dokonce jsme se ani moc nedostávali do příležitostí. Jsem rád, že jsme dali tři branky, ale samozřejmě si rozebereme všechny příležitosti, protože gólů se opravdu mohlo dát víc," podotkl Horňák.

Sparta do skupiny o titul vstoupí za týden doma proti Ostravě. Na třetím místě ztrácí na druhou Plzeň 11 bodů a před čtvrtým Jabloncem má náskok šesti bodů.

"Do konce sezony zbývá jenom měsíc. Nevím, jestli se dá něco až příliš měnit. Budeme chtít hrát podobným stylem jako dneska - kolektivně, bojovně. Aby se hra fanouškům líbila a byli jsme spokojení. Jestliže nás všechny bude hra bavit, budeme se dostávat do šanci, tak si myslím, že by měla přicházet i vítězství," dodal Horňák.