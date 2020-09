Je to 50 na 50, řekl jablonecký Rada před Dunajskou Stredou

Dunajská Streda - Trenér jabloneckých fotbalistů Petr Rada vidí šance před čtvrtečním utkáním 2. předkola Evropské ligy v Dunajské Stredě naprosto vyrovnaně. Severočeši podle něj budou muset k postupu podat proti lídrovi slovenské ligy a ambicióznímu soupeři sebevědomý výkon.

"Svým hráčům věřím. Pokud chceme postoupit, musíme hrát sebevědomě. Postupové šance vidím padesát na padesát," řekl na předzápasové tiskové konferenci Rada.

Mrzí ho, že se kvůli koronavirové krizi hraje celá kvalifikace Evropské ligy na jedno utkání. "Když hrajete venku, je to vždycky handicap, tady už žádný druhý pokus neplatí. Ale to se vědělo, UEFA určila pravidla. Je to los a my se s tím musíme smířit," konstatoval bývalý reprezentační kouč.

Je mu jasné, že na Jablonec čeká hodně těžký soupeř. Dunajská Streda vyhrála všech sedm soutěžních zápasů sezony a bez ztráty bodu vede slovenskou ligu.

"O soupeři máme dostatek informací. Vede je Němec, což je záruka disciplíny, určitě tam bude vidět buldočí tvář. Víme o obou krajních obráncích, kteří jsou hodně ofenzivní. Nebezpečný je kapitán Kalmár, celkově ofenziva je jejich silnou zbraní," poznamenal Rada.

"Útočník Ramírez působil v Karviné, mají brankáře z Čech, známe Fábryho. Někteří hráči jsou z Maďarska a dalších zemí, celkově to mají postavené na cizincích hodně internacionálně. Ambice mají veliké, chtějí bojovat se Slovanem o titul," podotkl Rada.

Jablonečtí přivítali, že když už museli cestovat ven, zápas se bude kvůli koronaviru aspoň hrát bez diváků. "Možná je pro nás lepší, že se hraje bez diváků, protože tu prý bývá hodně bouřlivá atmosféra. Stadion vypadá opravdu pěkně, na československé poměry je to úplně dostačující. Je to čistě fotbalový stánek, blízko tribuny, ale lidé tu budou chybět," řekl kapitán Tomáš Hübschman.

"Půjde o česko-slovenskou konfrontaci, ale ta je spíše zajímavá pro novináře než pro nás. Kvalifikační zápasy jsou zrádné, což jsme si vyzkoušeli vloni s Pjunikem Jerevan. Teď jsme plní odhodlání a chceme se dostat dál," dodal Hübschman, jehož tým před rokem vypadl hned v 2. předkole.