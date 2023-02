Je těžké uspět, když uděláte tolik chyb, přiznal po prohře s Finy kouč Jalonen

Malmö (Švédsko) - Klidně a rozvážně hodnotil přes hrozivý výsledek (1:6) duel s Finskem kouč hokejové reprezentace Kari Jalonen. A stejně působil na tým i při šestibrankovém manku po dvou třetinách. Jak uvedl v pozápasovém rozhovoru s novináři, tým ho nabral proto, že udělal až příliš mnoho chyb. Zkušený trenér očekává nápravu v nedělním utkání proti Švýcarsku.

"Byl to svým způsobem ohromující zápas. V první třetině jsme hráli velmi dobrý hokej, ale dostali jsme dva laciné góly. Ještě po tom prvním jsme byli tím týmem, jakým jsme chtěli být, ale tomu druhému už předcházelo příliš mnoho chyb. A z dalších chyb vzešly i další branky. Pak už to vypadalo, že je po zápase," hodnotil po všech stránkách nepovedený zápas Jalonen.

Přes hrozivé skóre a nepovedený výkon zůstal i po druhé třetiny věrný svým zásadám - na hráče nekřičel. "Já na nikoho neřvu. Nevěřím, že to může fungovat. Není to ani můj styl a ničemu nepomůže, kdybych za stavu 0:6 začal křičet. To nepomůže nikomu," vysvětlil.

"Po druhé třetině jsme s hráči mluvili hlavně o tom, že musíme ukázat charakter, bojovat. Požádal jsem je, aby ukázali bojového ducha a vyhrávali souboje. Protože nevěřím, že můžete zvítězit, pokud nevyhráváte souboje. A ve třetí třetině to bylo vidět. Myslím, že ta už byla z naší strany dobrá. Pokud se však dopustíte tolika chyb jako přede všemi těmi góly, je to složité. A výsledek už všichni znáte," dodal.

Měl jasno, z čeho tak velké množství chyb vycházelo. "Dopřáli jsme jim příliš mnoho přečíslení. Ze tří dali góly, kdy otočili hru a šli do rychlého protiútoku. To bylo moc. Musíme to vzít s pokorou a upřímně si přiznat, co bylo špatně. Výsledek musíme uznat, Finsko hrálo dobře, ale využili všechny příležitosti, které měli," prohlásil Jalonen.

Při otázce, co si lze vzít z takové porážky pozitivního, se na chvíli odmlčel. "Určitě z ní nemáme dobrý pocit," přitakal Jalonen. "Máme před sebou ještě jeden zápas proti Švýcarsku. Máme šanci ukázat charakter. Na mítinku si zápas rozebereme, připravíme se stavu a rozhodneme se, kdo bude chytat. Vyspíme se a budeme zase připravení na další utkání," ujistil zkušený kouč.

Ideální den neměli dnes ani oba gólmani Petr Kváča a Aleš Stezka, jenž ho po čtvrtém gólu vystřídal. "Nechceme ale házet vinu na brankáře. Tu nese celý tým a my hrajeme všichni společně jako tým. Jistě, také oni měli svou práci, kterou bylo potřeba zvládnout. Byli však stejně jako jiní hráči součástí celého týmu," zdůraznil Jalonen.

Na třetí třetinu trenéři přeskupili složení formací. "Líbil se mi Musil, jak hrál celý zápas. Od něj to bylo pozitivní poselství. Změníme teď sestavu pro ten poslední zápas, možná trochu víc, než jsme plánovali. Ještě si promyslíme, co do zápasu se Švýcary můžeme podniknout," uzavřel Jalonen.