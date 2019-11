Je super mít takové štěstí zahrát si NHL v Evropě, řekl Rutta

Stockholm - Hokejový obránce Tampy Bay Jan Rutta na rozdíl od pátečního duelu NHL ve Stockholmu proti Buffalu dostal o den později v odvetě důvěru trenéra Jona Coopera. Z třetího startu v sezoně měl o to větší radost, že ho ve vyprodané hale Ericsson Globe sledovala i rodina.

"Chtěl jsem si zahrát o to víc, protože mám tady ségru, která ve Švédsku žije. Přijel taťka. Je to super mít takové štěstí zahrát si NHL v Evropě. Je to pecka," řekl Rutta pro ČTK a idnes.cz.

Lightning porazili Sabres 3:2 a 5:3. "Nástupy do obou zápasů měli lepší než my, ale našli jsme vždycky cestu, jak udělat dva body. Je to jedině dobře. Před takovým dlouhým letem se budeme víc těšit domů, než kdybychom si vezli prohry," uvedl devětadvacetiletý bek.

Podle něho se mužstvo v průběhu pobytu ve Švédsku více sjednotilo. "Je to super. Mít takový delší tréninkový kemp během sezony, kdy se trochu může utužit parta, je jenom pozitivní. Jako tým jsme to zvládli tím, že jsme vyhráli oba dva zápasy. Jedině dobře," prohlásil Rutta, který k floridskému celku přišel v lednu z Chicaga.

Lightning vyhráli třetí ze čtyř posledních zápasů, ale začátek sezony byl z jejich strany výsledkově rozpačitý. "Není to výmluva, ale celkově rozpis zápasů na začátku sezony pro nás není příznivý," konstatoval Rutta.

Slabší start do sezony ale podle něho může být výhoda, protože si tým projde složitějším obdobím. V minulé sezoně si totiž Lightning v základní části počínali suverénně a s 62 výhrami vyrovnali rekord Detroitu z ročníku 1995/96. Pak ale v prvním kole play off vypadli s Columbusem, jemuž podlehli 0:4 na zápasy. "Je to super, můžeme čelit nějakým výzvám, kterým tenhle tým loni nečelil. Doufám, že nás to jedině posílí, a když se přihodí série špatných zápasů nebo výkonů, tak že budeme vědět, jak na to," řekl rodák z Písku.

Jedním z nově příchozích hráčů se v létě stal Pat Maroon, který v červnu vyhrál se St. Louis Stanley Cup. "Nedával nám nějakou přednášku, ale je slyšet v kabině, je jedním z lídrů a je vidět, že ví, co dělá a o čem mluví," uvedl Rutta, který si ve třech utkáních v aktuálním ročníku připsal jednu asistenci.

Navzdory nejistému místu v sestavě je za angažmá v dresu Tampy Bay vděčný. "Není to určitě jednoduchá pozice. Ten tým je opravdu skvělý a jsem rád, že jsem tady," prohlásil někdejší hráč Chomutova.