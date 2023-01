Je skvělé si říct: Ahoj, druhý týdne, radovala se po postupu Fruhvirtová

Melbourne - Dorazila na tiskovou konferenci, uvázala si vlasy do culíku, a když čelila otázkám novinářů, usmívala se Linda Fruhvirtová na všechny strany. Sedmnáctiletá tenistka označila životní postup do osmifinále Australian Open přes krajanku Markétu Vondroušovou za neuvěřitelný zážitek a důkaz, že může i navzdory mladému věku hrát s kýmkoliv. Přestože duel dohrávala s tejpem na noze, věří, že do boje o čtvrtfinále s Chorvatkou Donnou Vekičovou bude v pořádku.

"Postup do osmifinále zní až neskutečně. Je to neuvěřitelný pocit. Jsem šťastná, že mohu říct: Ahoj, druhý týdne," řekla Fruhvirtová. "Je mi pořád sedmnáct let a je to teprve má druhá účast v hlavní části grandslamu. Je skvělé být mezi nejlepší šestnáctkou takhle velkého turnaje," doplnila.

Rodačka z Prahy dál posouvá v Melbourne svá grandslamová maxima. Dosud byla nejlépe vloni ve 2. kole US Open. Proti o šest let starší Vondroušové však podala nebojácný výkon.

První set získala díky povedené koncovce, kde otočila stav ze 4:5 na 7:5. Ve druhé sadě sice udělala pět dvojchyb a ztratila jej za 44 minut, ve třetím ale znovu zvrátila nepříznivý vývoj. Od stavu 1:3 získala pět her za sebou, a když využila druhý mečbol dala, si na okamžik nevěřícně ruce před pusu.

"Bylo důležité pořád tlačit. Markéta umí vrátit hodně míčků, takže jsem chtěla pořád útočit, dokud nezískám ten bod. Musela jsem stále bojovat a věřit, protože jsem v posledním setu ztrácela 1:3. Když jsem ale vyrovnala na 3:3, řekla jsem si: OK, tak si za tím pojď. Snažila jsem se hrát to, co slavilo úspěch i v prvním setu," uvedla Fruhvirtová.

Stejně jako Vondroušová i ona si vyžádala ve třetím setu pauzu na ošetření. Utkání dohrávala s tejpem na levé noze. "Je to něco, s čím jsem laborovala už před turnajem. Občas se to zlepšuje, pak zase zhoršuje. Není to ale nic, co by mě mělo zastavit. Jen to zatejpujeme a jedeme dál," podotkla vítězka loňského turnaje v Čennaí.

Fruhvirtové aktuálně patří v žebříčku WTA 82. místo a cílí ještě výš. Jako důležitý okamžik označila například loňské vystoupení na Miami Open, kde porazila Danku Koviničovou z Černé Hory, Elise Mertensovou z Belgie nebo Bělorusku Viktorii Azarenkovou.

"Věděla jsem, že mohu na této úrovni s těmito hráčkami hrát. Ale pak je vždy těžké to ukázat v zápase. Ženská špička je dost vyrovnaná a v první stovce může každý porazit každého. Snažím se jen chytit šanci, kterou dostanu, a ukázat to nejlepší," řekla Fruhvirtová.

Talentovaná teniska je také ráda, že má v Austrálii u sebe celou rodinu. Vedle otce a maminky je s ní také patnáctiletá sestra Brenda, která se letos poprvé kvalifikovala do hlavní soutěže a vypadla v 1. kole s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou.

"Před turnajem jsme měli čas jít na (vyhlídku) Skydeck, což bylo moc pěkné. Jinak tu ale máme náročný program. Když přesto můžu, ráda si ráno přispím," dodala Fruhvirtová, která se ve čtvrtfinále utká s 64. hráčkou světa Vekičovou.