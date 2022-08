Je mi 21 let a hrozně chci žít, prosí ruský voják o uvolnění z armády

Kyjev/Moskva - "V bojích jsem přišel o všechny blízké kamarády, je mi 21 let a hrozně chci žít," píše ruské vojenské prokuratuře ruský voják, jehož velitel od něho odmítá přijmout hlášení o ukončení smlouvy s armádou. Rodiče dalšího vojáka si stejnému úřadu stěžují, že jejich syna spolu s dalšími odvedenci armáda z vojenské služby nečekaně poslala do války, další lidé upozorňují na bití v armádě. Napsal o tom investigativní portál The Insider, který získal přístup do archivu stížností ruské vojenské prokuratury.

"V polovině ledna jsem jel lodí na (vojenské) cvičení do Sýrie, ale místo toho nás podvodně poslali na Ukrajinu, aniž by se mě zeptali na moje přání účastnit se speciální vojenské operace. Od prvních dní byla moje brigáda v přední linii, na palebné pozici," uvádí ve stížnosti jednadvacetiletý voják, který se marně snaží ukončit své působení v bojích na Ukrajině. "Můj velitel odmítá přijmout hlášení. Svoji žádost jsem posílal velení Baltské flotily. Co mám v této situaci dělat?" táže se mladík.

Matka jiného vojáka uvádí, že jejího syna poslali místo na vojenské cvičení do války jako vojáka na základě kontraktu, přestože syn žádnou smlouvu nepodepisoval. "Když jel vlakem na údajné cvičení, dávali jim balíček trvanlivého jídla, jeden na dva vojáky, voda ve vlaku nebyla, museli si ji kupovat. Chápu, že je to armáda, ale k našim dětem se přeci nemusí chovat jako ke psům," píše matka.

"Synovi řekli, že jeho a další vojáky základní služby speciálně vybrali k účasti ve vojenské speciální operaci. Na jejich námitku, že z nařízení prezidenta Vladimira Putina vyplývá, že do války nesmějí být posíláni branci, jim řekli, aby víc sledovali (zprávy) v televizi, a že je tam stejně pošlou," popisuje jiná matka. Blízcí dalšího odvedence si stěžují, že velitelé se snaží vojáky bitím přimět k podpisu smlouvy.

Další lidé popisují, že ruská armáda nepomáhá blízkým s repatriací pozůstatků padlých. "Podle vyjádření kamarádů... nemohli vytáhnout tělo, zůstal v hořícím vozidle na Ukrajině. Vraťte alespoň pozůstatky, ať ho můžeme pohřbít jako člověka," píše matka mrtvého vojáka.

Obyvatelé z území na východní Ukrajině, která ovládli proruští separatisté, pak prokuratuře zasílají stížnosti na rabování ruských vojáků. "Moji rodiče žili na území Doněcké lidové republiky osm let a taková zvěrstva za tu dobu neviděli. Přišli nás ochránit, nebo okrádat a zabíjet?" stojí v jedné ze stížností. Právě potřebou ochránit obyvatele mezinárodně neuznávané separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky vysvětluje Moskva mimo jiné invazi na Ukrajinu.