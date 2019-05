Je jiná doba, řekl Reichel při vzpomínce na čtvrtfinále z Vídně

Bratislava - Pouze jednou v samostatné historii se dosud česká hokejová reprezentace utkala s Německem na velké mezinárodní akci v play off a nechyběl u toho současný asistent trenéra Miloše Říhy Robert Reichel. Sedmatřicetiletý bývalý centr ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Vídni v roce 1996 přispěl k výhře 6:1 vítěznou brankou. Ve čtvrtek jej čeká souboj s Němci ve stejné fázi na šampionátu v Bratislavě.

"Jasně, že si na to vzpomenu, i když je to už dávno. Zápas jsme tenkrát odehráli výborně a Němce k ničemu nepustili," zavzpomínal trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana Reichel na duel, který byl krokem k prvnímu z jeho velkých reprezentačních triumfů.

Kdyby měl podobný průběh i jeho první šampionát v trenérské kariéře, byl by šťastný. "Je jiná doba, jiní hráči, všechno je jiné. Ale kdyby nastalo něco podobného, nikdo se zlobit nebude," prohlásil Reichel.

Před 23 lety svedl proti Německu souboj i proti svému bratrovi Martinovi, rovněž bývalému útočníkovi, který se věnuje v současné době také trenérské práci v Rosenheimu. "Není nic příjemného, když víte, že proti vám hraje bratr. Na druhou stranu koukáte na to, abyste odvedli práci, kterou máte. Takhle jsme to brali oba," prohlásil Reichel.

V týmu Německa tehdy hrál i Peter Drasaitl, bývalý trenér Českých Budějovic, Hradce Králové a Pardubic. Jeho syn Leon z Edmontonu, druhý nejlepší střelec NHL, je současnou největší hvězdou týmu. Němci ale ukázali sílu i bez posil z NHL loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

"Mají za sebou výborné výsledky. Hráli jsme s nimi dvakrát v přípravě, takže trochu přehled o nich máme. Nečeká nás nic lehkého. Jde o mužstvo patřící do špičky. My se na něj připravujeme stoprocentně. Šli hodně nahoru, mají kvalitní hráče, kteří patří k nejlepším v NHL. Jsou tam hvězdy, které mužstvo táhnou, a výborný brankář (Philipp Grubauer z Colorada)," řekl Reichel.

Vůbec nespekuloval o tom, na koho Češi po úterním vývoji výsledků narazí. "Byl jsem hlavně rád, že jsme zvládli zápas se Švýcarskem. Tohle jsme nechali osudu a tímto způsobem se to vykrystalizovalo. Nijak jsme to nemohli ovlivnit. Pouze jsme čekali, s kým se nakonec střetneme," prohlásil Reichel.

Důležité podle něj bylo, že tým udržel druhé místo a nemusel se stěhovat na čtvrtfinále z Bratislavy do Košic. "To je jedině dobře, že nejedeme 400 kilometrů a do jiné arény. Můžeme se tady v klidu připravit" pochvaloval si Reichel.

Měl radost, jak tým základní skupinu zvládl a vyhrál šest ze sedmi zápasů. "Mužstvo si sedlo. Má své lídry, týmového ducha, proto jsme silnější. Věřím, že se dobře připravíme a čtvrtfinále zvládneme," podotkl Reichel.

Při dnešním tréninku nacvičoval s Radkem Faksou teče před brankou a útočníka Dallasu jednou z ran málem trefil do hlavy a další jej už zasáhl do ramena. "Faksič chtěl nějakou střelbu kolem hlavy, tak jsem mu to tam pouštěl," vtipkoval Reichel.

"Zeptal jsem se ho, jestli mi nedá pár střel na teč. Švihem to od modré nedostřelil, tak musel golfákem. Lítalo mi to kolem hlavy a musel jsem se schovávat. Trochu jsem se bál o zdraví, co si budeme povídat," řekl Faksa s úlevou, že čtvrtfinále nestráví na marodce. "Tohle by mě ale poslalo asi rovnou do urny," dodal smějící se Faksa.

V závěru přípravy Češi nacvičovali samostatné nájezdy a střelec vítězného pokusu ze semifinále olympiády z Nagana proti Kanadě se svým pokusem neuspěl. "Právě jsem jim ukázal, jak se to dělat nemá. Jeden důležitý nájezd už jsem dal a tím to pro mě skončilo," usmíval se Reichel.