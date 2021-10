Je hezké být v takové společnosti, řekl Schick po vyrovnání Panenky a Skuhravého

Kazaň (Rusko) - Patrik Schick se gólem a asistencí podílel na výhře českých fotbalistů 2:0 nad Běloruskem v kvalifikaci o mistrovství světa. Pětadvacetiletý útočník se 17. reprezentační brankou dotáhl v historickém pořadí na Antonína Panenku a Tomáše Skuhravého, čehož si váží. Ocenil ho i trenér Jaroslav Šilhavý, podle nějž se od Schicka očekává, že národnímu týmu bude podobným způsobem pomáhat i nadále.

"Je hezké být v takové společnosti. Řek bych, že jsem se tam přiblížil relativně rychle. Chci v tom samozřejmě pokračovat. V repre mi to celkem pálí. Věřím, že gólů přidám ještě mnohem víc," řekl Schick na tiskové konferenci. Do elitní patnáctky nejlepších střelců českých a československých dějin mu schází jediná trefa. "Doufám, že příští sraz to vyjde," dodal pražský rodák.

Šilhavý ho po utkání pochválil. "Patrik už v pátečním duelu doma s Walesem (2:2) ukázal, že je nebezpečný. Zdvojovali ho, ztrojovali. Viděl jsem, že z něho mají respekt a Patrik že má formu. Dneska nám pomohl k vítězství a třem bodům. To se od něj čeká i nadále. Věřím, že Patrikovi to bude střílet pořád dál," uvedl devětapadesátiletý kouč.

Je zvědavý, jestli se Schick z Leverkusenu dostane do ještě lepšího klubu. "Je to mladý kluk. Na Euru byl s (Cristianem) Ronaldem nejlepším střelcem. Pořád stoupá. Jeho jméno skloňuje více klubů ve více zemích. Bude to záviset na něm a na tom, jak se mu budou vyhýbat zranění, jestli zůstane v Leverkusenu, nebo přestoupí do dalšího týmu. Je to skvělý útočník a má veliký talent," prohlásil Šilhavý.

Schick otevřel skóre na neutrální půdě v Kazani v 22. minutě, když se ze vzduchu ve vápně opřel do centru Michala Sadílka. "Střela z voleje byla první myšlenkou, a tou jsem se řídil. Chtěl jsem to hrát z jedničky na zadní tyč. Mohl jsem to možná uklidit ještě trošičku víc, aby si na to nesáhnul, ale naštěstí to tam takhle zapadlo," podotkl autor vítězné branky.

V 65. minutě přihrál Adamu Hložkovi na jeho premiérový zásah v národním týmu. "Rád si to takhle navádím na střed na levačku. Celkově Bělorusové byli dost často u sebe. Nebyl tam prostor na střelbu ze střední vzdálenosti, nebo někde za vápnem. Jak byli u sebe, vytvořil se tam prostor pro přihrávku na Hložana a ten to hezky trefil," konstatoval Schick.

O vítězství svého týmu se neobával. "Měl jsem pocit v podstatě celý zápas, že ho kontrolujeme a k ničemu je nepouštíme. Akorát je škoda, že jsme nepřidali víc gólů," řekl bývalý hráč Sparty, Bohemians 1905, Sampdorie Janov, AS Řím a Lipska.

Češi si výhrou udrželi reálnou naději na druhé místo ve skupině, o nějž bojují s Walesem. Na světovém šampionátu se naposledy představili v roce 2006. "Byl bych rád, kdybychom byli tou generací, která se tam dostane. Byl by to velký turnaj a zkušenost. Je to pro mě důležité. Je třeba doufat, že Wales někde ztratí a my se druhému místu přiblížíme za měsíc," uvedl Schick. Šilhavého výběr zakončí kvalifikaci 16. listopadu doma s Estonskem.