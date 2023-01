JE Dukovany a Temelín vloni vyrobily rekordní množství elektřiny

Praha - Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín v loňském roce vyrobily dosud největší množství elektřiny. Celkově do přenosové soustavy dodaly 31,02 terrawatthodiny (TWh) elektřiny, což je meziročně o skoro 300.000 megawatthodin (MWh) více. ČTK o tom dnes informoval hlavní mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž. Letos ČEZ očekává kvůli plánovaným investicím do provozu mírně nižší produkci.

Jaderné elektrárny produkují více než třetinu tuzemské výroby elektřiny. V roce 2021 činil jejich podíl na výrobě elektřiny více než 36 procent.

Rekordní výroba je podle ČEZ výsledkem modernizací a vylepšení, které zvýšily spolehlivost a výkon obou českých jaderných zdrojů. Ten se v uplynulých letech zvýšil o přibližně 500 MWh. Jaderná elektrárny v Dukovanech tak loni vyprodukovala 14,55 TWh, ještě o něco vyšší produkci 16,29 TWh vykázal Temelín. Hranici 30 TWh překonaly elektrárny čtvrtým rokem po sobě, vloni už před Vánoci. Nejvyšší byla dosud výroba z roku 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 terawatthodin energie.

"Plníme to, co jsme si předsevzali - být klíčovým českým bezemisním zdrojem. Ročně investujeme do zvyšování bezpečnosti, spolehlivosti a efektivního provozu našich jaderných bloků kolem čtyř miliard korun a podobné plány máme i v příštích letech,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.Investiční program souvisí i s plánovaným nejméně šedesátiletým provozem obou zdrojů. Od něj se odvíjí i delší plánovaná doba odstávek elektrárny Dukovany v letošním roce. "Bezpečnost provozu a tomu odpovídající stav zařízení jsou pro nás naprosto klíčové, proto v následujících letech počítáme s významnými investicemi. V Dukovanech například zahájíme postupné čištění parogenerátorů s cílem zajistit jejich dlouhodobou spolehlivost,“ dodal člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Dukovanská jaderná elektrárna se začala stavět v roce 1978, do provozu byly čtyři její bloky uváděny postupně v letech 1985 až 1987. Aktuálním tématem je stavba nového dukovanského bloku, který by měl ty stávající nahradit. ČEZ v závěru loňského roku obdržel nabídky na stavbu nového reaktoru od tří uchazečů, konkrétně od francouzské společnosti EDF, severoamerické firmy Westinghouse a jihokorejské KHNP. Do budoucna stát uvažuje také o další stavbě bloku v Temelíně, tamní jaderná elektrárna je v současnosti největším výrobcem elektřiny v zemi. ČEZ elektrárnu spustil v prosinci 2000.