Je absurdní označovat politiky jako je Fico za proruské, reagoval Kreml na volby

Moskva -Podle Kremlu je absurdní označovat za proruské ty evropské politiky, kteří myslí na suverenitu své země. Prohlásil to dnes podle ruské státní agentury TASS Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta Vladimira Putina, v reakci na výsledky slovenských voleb, v nichž o víkendu zvítězila strana Směr-SD bývalého premiéra Roberta Fica. Řada světových médií v souvislosti s Ficovým vítězstvím psala o možném příklonu Slovenska k Moskvě nebo šéfa Směru označila za proruského.

Fico mimo jiné před volbami avizoval, že v případě vítězství jeho strany už Bratislava nepošle na Ukrajinu žádné zbraně a po zvolení tento záměr potvrdil. Slovensko, které dosud patřilo mezi blízké spojence Kyjeva, je podle něj připraveno pomáhat Ukrajině humanitárně, při její obnově.

Směr-SD podle něj chce prosazovat zahájení mírových jednání ohledně války na Ukrajině, která se už přes 19 měsíců brání ruské vojenské agresi. Fico ovšem po volbách zároveň řekl, že zahraničně-politická orientace Slovenska se nebude měnit.

Na dotaz, co Moskva očekává od dalších vztahů s Bratislavou, Peskov připomněl, že na Slovensku nyní bude vznikat koaliční vláda. Prezidentka Zuzana Čaputová prvním pokusem o sestavení kabinetu pověří dnes odpoledne právě Fica. Rusko by rádo vidělo "více politiků, kteří jsou zkušení, střízliví a mají tendenci střízlivě hodnotí situaci. Uvidíme, jak to bude dál," dodal Peskov.