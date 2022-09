Jdeme na Partizan bez psychické svázanosti, ale s cílem uspět, řekl kouč Svědík

Uherské Hradiště - Bez zbytečné nervozity a psychické svázanosti by podle kouče Martina Svědíka měli jít fotbalisté Slovácka do čtvrtečního úvodního zápasu skupiny D Evropské konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad. Bude to pro ně premiéra ve skupinové fázi jednoho z hlavních evropských pohárů ve velmi silné konkurenci, kterou dále tvoří 1. FC Kolín nad Rýnem a Nice.

Slovácko se do skupiny dostalo na třetí pokus, postup slavilo v srpnu po odvetě předkola na hřišti AIK Stockholm. "Relativně bychom nemuseli být psychicky tak svázaní. Chtěli jsme se dostat do skupiny, což jsme dokázali, nicméně koncentrace a vůle po vítězství tam nyní musí být. Hrajeme doma a chceme uspět. S jiným nastavením do utkání nechodíme," řekl Svědík na tiskové konferenci.

O konkrétních cílech strůjce slováckých úspěchů posledních let nechce mluvit, byť poznatků o hře soupeře má spoustu. "Znáte mě, že si to nechám pro sebe. Uspokojí mě, když na hřišti necháme všechno z hlediska nasazení, organizace, vůle po vítězství. Jdeme si to s nimi rozdat, ale musí to mít hlavu a patu," uvedl Svědík.

Na jaře vypadla s Partizanem Bělehrad v play off Konferenční ligy Sparta, ovšem Svědík z těchto dvou zápasů příliš nečerpal. "Nevycházím z toho, nejde to srovnávat. Uběhl půlrok a my nejsme Sparta. Bude to něco jiného, i proto, že Partizan má obměněný kádr," konstatoval slovácký kouč,

Kdo však v kádru zůstal, je nejlepší střelec Partizanu Ricardo Gomes. Na jaře odstřelil dvěma góly Spartu, nyní o víkendu dal hattrick. "Je to zabiják ve vápně, prosazuje se hlavně v šestnáctce a je potřeba si na něj dávat největší pozor. Ale velkou kvalitu mají i další hráči, nejen směrem dopředu, ale i v defenzivě. Partizan je velmi dobrý evropský celek," poznamenal Svědík.

Největším problémem Slovácka v posledních zápasech je produktivita. V posledních čtyřech zápasech dalo jen tři branky. "Příležitosti si vytvoříme, ale neproměníme je. Se soupeři jako Slavia či Plzeň se to pak promítne do výsledku. Ale zase máme z těchto duelů velmi dobrou herní průpravu, kterou bychom chtěli proti Bělehradu zúročit," řekl Svědík.

Trenér ještě nemá jasno o sestavě, která vyběhne ve čtvrtek v podvečer k zápasu. "Dva, tři hráči mají nějaké šrámy, možná se na nich podepsaly poslední zápasy, ale snad to nebude nic vážného," uvedl a naznačil, jak by si představoval ideální scénář. "Dát první gól, držet nulu, být aktivní a využít toho, i když obraz utkání se může rychle měnit."

O ambicích svého týmu v silné skupině nechce předem hovořit. "Těžko odhadnout, jsou tam velmi vyrovnané týmy, Kolín a Nice nehrají druhé housle v prestižních evropských ligách a Partizan nebude chtít zaostat. Po prvních zápasech budeme moudřejší," konstatoval Svědík.