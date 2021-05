Jazzman Rudy Linka se nevzdává festivalu Bohemia Jazzfest, ale nebude venku

Praha - Organizátor festivalu Bohemia Jazzfest, jazzový kytarista Rudy Linka, se přes nepříznivou pandemickou situaci nevzdává uskutečnění letošního ročníku. Akce, která se od roku 2005 konala na náměstích tuzemských historických měst, ale bude mít letos změněnou podobu. Bude se konat ve vnitřních prostorách, zůstane však vstup zdarma, udílení ceny Ochranného svazu autorského (OSA) i zahraniční účastníci. Linka to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Bohemia Jazzfest plánujeme a neustále sledujeme situaci. Koncept na otevřených náměstích tak, aby to bylo pro všechny, určitě nebude možný. Takže ho uděláme někde v uzavřeném prostoru. Místa zatím dolaďujeme a zase to natočíme, jako loni. Celý festival jsme natočili do dvou hodinových dílů a uvedou je na ČT art. Samotného mě překvapilo, jak to bylo dobré a jak to vystihlo ten festival," uvedl Linka.

Šedesátiletý hudebník si dal za před několika lety cíl zrekonstruoval usedlost, kterou si pořídil poblíž Prachatic, ale má podle svých slov pocit, že dům "předělal" jeho. Pražský rodák žijící střídavě v jižních Čechách a New Yorku prý díky práci na domu hovoří i po desítkách let v zahraničí česky, má od roku 2017 vlastní televizní pořad a dokončil autobiografickou knížku s názvem Na cestě domů... vždycky.

Knihu, kterou mu 1. června v pražském Luxoru pokřtí Jan Hřebejk a Václav Neckář, napsal Linka během dvou měsíců. "Jako Jack Kerouac v mé nejoblíbenější knize Na cestě. Prostě si sedneš a jenom píšeš. Ani nevím jestli je to literatura, spíše takové vyprávění," sdělil. Knihu doplňuje řada osobních, ručně psaných poznámek a černobílých a barevných fotografií z různých životních období autora.

Linka nyní své vzpomínky natáčí jako audioknihu, kterou doprovodí ukázky jazzové hudby, o které píše. Knihu načítá svoji typickou češtinou s výrazným akcentem člověka pobývajícího dlouho v zahraničí. "Moje vzpomínání je upřímné, až jsem se sám divil o jak intimních věcech hovořím, proto jsem to chtěl namluvit sám," vysvětlil.

Od roku 2017 má vlastní talk show Linka, kde si povídá a hraje se svými hudebními hosty. Nyní připravuje pátou řadu, ve které se mimo jiné objevil idol jeho mládí Václav Neckář nebo Jiří Suchý. "S Jiřím Suchým jsem natáčel ve třetí řadě pořadu. Přijel tehdy ve svých osmaosmdesáti a já se ho zeptal, zda může zahrát písničku Blues pro tebe. Tu on hraje nějakých šedesát let a já ho poprosil, zda bychom to mohli pojmout trošku jinak. A on se na mě podíval a řekl: To by bylo výborné. Až budu v jeho věku, chtěl bych, aby mi někdo navrhl ať něco, co dělám celý život, udělám trošku jinak a já toho byl schopný," uvedl Linka.

Rudy Linka v 19 letech odešel z tehdejšího Československa a přes Švédsko doputoval do Ameriky. Prestižní časopis Down Beat Magazine ho zařadil mezi deset nejlepších jazzových kytaristů světa. Linka studoval na pražské konzervatoři u Karla Velebného, poté klasickou kytaru a kompozici ve Stockholmu a nakonec dostal stipendium na prestižní Berklee College v Bostonu. Soukromé lekce kytarové hry dostával také od legendárního Johna Scofielda. Za svou kariéru vydal desítku CD a spolupracoval na nich s řadou renomovaných jazzových hudebníků, například Milesem Evansem či Georgem Mrazem. "Teď doufám, že po pandemii zase začnu od října hrát, chystám se na již dvakrát posunuté evropské turné," dodal.