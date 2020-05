Jazykové školy: Krize ničí soukromé jazykové vzdělávání

Praha - Stát podle zástupců soukromých jazykových škol nedostatečně podporuje firmy nabízející jazykové vzdělávání, na které negativně doléhá koronavizová krize. Pro řadu z nich může být podle jejich zástupců likvidační. Vadí jim nejasné pokyny v souvislosti s plánovaným obnovením provozu. Poukazují na to, že kvůli zavřeným hranicím přišly o zahraniční lektory a že možnost obnovit provoz v létě školám nepomůže, protože lidé do nich o prázdninách nechodí. ČTK to sdělil mediální zástupce společnosti James Cook Languages Pavel Orálek.

Od pondělí se v omezeném režimu otevřely jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Soukromé jazykové školy mohou obnovovat prezenční výuku v pomaturitních kurzech, většina ale podle předsedkyně Asociace jazykových škol Marcely Hergesselové kvůli přísným hygienickým podmínkám pokračuje dál přes internet. Kdy budou moct otevřít prezenčně i další kurzy, je podle zástupců jazykových škol z pokynů od státních institucí zatím nejasné.

"Soukromé jazykové školy se zaměřením na firemní vzdělávání se nevejdou do žádného ministerského předpisu či tabulky s termínem znovuzahájení provozu. A když už se tam nějaká informace objeví, tak vzápětí přijde z jiného ministerstva informace odlišná," řekl výkonný ředitel James Cook Languages (JCL) Martin Borl. Hergesselová v pondělí uvedla, že by podle ní mohly další kurzy v soukromých jazykových školách otevřít od 25. května. Vyzvala ministerstvo průmyslu a obchodu, aby harmonogram pro soukromé jazykové školy upřesnilo.

Podle Hergesselové mohou mít vládní opatření proti koronaviru na jazykové školy likvidační dopady. "Jazykové školy tak za několik dnů přišly často až o většinu příjmů, přitom jim samozřejmě nadále běží fixní náklady jakožto nájmy, náklady na energie, výplaty a odvody za administrativní zaměstnance," uvedla. Například v James Cook Languages čelí výpadku v objemu výuky za období března a dubna ve výši asi čtvrtiny z plánovaného obratu, uvedl Borl. Vadí mu například, že stát trvá na uhrazení daně z přidané hodnoty z vystavených faktur, které ještě nejsou zaplacené.

Jazykové školy se navíc v současnosti potýkají s nedostatkem zahraničních lektorů, kteří kvůli opatřením proti koronaviru často opustili Česko a není jasné, kdy a zda se vrátí. "Nově nasmlouvaní lektoři ani nepřijeli. Z předběžných informací několika pražských jazykových škol víme, že odjelo na 300 zahraničních vyučujících," řekla Hergesselová. Podle ní mohou upřednostnit online výuku v Číně, Vietnamu a Jižní Koreji, kde se platby pohybují ve výši až 40 dolarů (kolem 1000 korun) za 45 minut, což je podle ní mnohem víc než v ČR.

Soukromé jazykové školy se navíc obávají, že jim nepomůže ani případné uvolnění opatření proti koronaviru v létě. Na rozdíl například od restaurací a jiných služeb totiž podle jejich zástupců lidé o prázdninách do škol nechodí.