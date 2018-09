Praha - Divadelní prostor Jatka 78 v holešovické tržnici spojený především se souborem La Putyka vstupuje do nové divadelní sezony s pěti premiérami. První z nich bude už ve čtvrtek Amerikánka, inscenace filmového režiséra Viktora Tauše, inspirovaná skutečným osudem dívky z normalizačního Československa. O programu začínající sezony dnes tvůrci a provozovatelé prostoru informovali novináře.

Amerikánka je sondou do historie 70. a 80. let v Československu. Hrdinka Ema Černá v ní musí překonat nevlídný dětský domov, odtažitost pěstounské péče i šikanu "pasťáku". "Je to velmi volně inspirováno příběhem dívky, kterou jsem poznal, když jsem točil film Kanárek. Její příběh ve mně pořád vyvolává řadu otázek, s nimiž se konfrontuji 20 let a hledám k nim cestu skrz několik médií. Divadlo je první krok, připravujeme ještě film, minisérii a knížku," řekl dnes Tauš.

Na každé platformě je podle něj reálný osud vyprávěn jako odlišný příběh, který klade jiné otázky. "V divadle bude klíčovou otázkou, zda dítě, jemuž není dán do vínku nějaký prvotní kořen, si ho může samo vymyslet a zda se mu může stát reálným těžištěm pro život," řekl.

Hrdinku hry ztvárňují Tereza Voříšková a Eliška Křenková. "Hrají jednu postavu, jsou to schůzky sama se sebou, studie, jak jsme schopni se v životě srážet, nebo naopak podporovat," vysvětlil Tauš. Výchozí text pro Taušův projekt jsou jeho dialogy s dívkou, kterou potkal, když žil na ulici. Do podoby jevištního dialogu je přepsal David Jařab.

V neděli má na Jatkách premiéru taneční hra Návštěvníci souboru Dekkadancers, který slibuje výlet do vědeckofantastického žánru. V říjnu je v plánu premiéra představení souboru Cirk La Putyka, které se věnuje poruše pozornosti označované jako ADHD. Podzimní premiéry doplní berlínský novocirkusový soubor Analog a prosincové poetické představení o andělech a lidech Up End Down Cirku La Putyka a Filmové filharmonie.

Multifunkční prostor Jatka 78 byl otevřen před čtyřmi lety, stojí za ním především principál souboru Cirk La Putyka Rosťa Novák. Jméno odkazuje na haly číslo 7 a 8 v tržnici, které divadlu poskytlo město Praha. Počátkem září magistrát Jatkám78 prodloužil původně čtyřletou výpůjčku hal na dobu neurčitou. Předmětem smlouvy je také hala A11 zvaná Skleněnka, kde se právě hraje představení Víta Nezvala Nesnesitelná tekutost bytí. Unikátní pohybová inscenace se zčásti odehrává pod vodou v akváriu o rozměrech 2,8 krát 2,8 krát 2,8 metru. Odkazuje ke slavnému románu Milana Kundery i k pojmu tekuté modernity Zygmunta Baumana.