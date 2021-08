Jasným vítězem debaty německých kancléřských kandidátů byla kultivovanost

Berlín - Nedělní televizní debata trojice nejnadějnějších kandidátů na německého kancléře žádného jasného vítěze neměla, byla ale triumfem demokracie a spořádané politické kultury. Shodují se na tom mimo jiné magazín Der Spiegel, portál t-online nebo deníky Die Zeit a Der Tagesspiegel. Podle průzkumu institutu Forsa si mezi diváky nejlépe vedl sociální demokrat Olaf Scholz, k čemuž se kloní i deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Sociální demokracii SPD se nyní v průzkumech mimořádně daří, německá média ale kandidátku Zelených Annalenu Baerbockovou ani Armina Lascheta z konzervativní unie CDU/CSU neodepisují.

Za vítěze debaty považuje Scholze podle sondáže Forsa 36 procent respondentů, 30 procent vidí jako vítězku Baerbockovou a 25 procent Lascheta. Bleskového průzkumu, který institut zveřejnil jen krátce po skončení debaty, se zúčastnilo 2500 lidí.

Podle FAZ se zdá, že Němci ani po 16 letech vlády dosluhující konzervativní kancléřky Angely Merkelové nemají dost jejího stylu řízení země. "Chtějí ještě více, aby se v tom pokračovalo," míní FAZ. "Následují toho, kdo říká, že vše bude v pořádku, a to je Olaf Scholz. Scholz je nová Merkelová. Na volebních plakátech mu jen chybí heslo 'Znáte mě'," dodává list. Toto heslo použila Merkelová v kampani v roce 2013.

Vystoupení Scholze kladně hodnotil deník Der Tagesspiegel, současný vicekancléř a ministr financí v neděli večer v takřka dvouhodinové debatě ukázal, proč se mu v průzkumech daří. "Po debatě bychom ale neměli odepisovat Lascheta a rovněž Baerbocková není stále mimo hru," dodal deník.

Magazín Der Spiegel poznamenal, že Scholz se stal novým akčním hrdinou. "Čím méně udělá, tím více je oblíbený," napsal s odkazem na Scholzovo poněkud ztuhlé a monotónní vystupování. Dodal, že kandidát SPD vystupovat tradičně po scholzovsku. "Nepřekvapil, ale ani nezklamal," poznamenal.

Portál t-online je s debatou spokojený, protože dosavadní vývoj kampaně hodnotí nevalně. "Od včerejšího dne je to jinak. V první televizní debatě nedošlo na žádné hádky a ostré útoky, dočkali jsme se ale živé diskuze o řadě otázek, které jsou spojeny s německou budoucností," uvádí zpravodajský server s poznámkou, že to sice nebyla nejlepší debata všech dob, ale orientaci voličům poskytla.

Ačkoli žádný z trojice kandidátů rozpravu neovládl, jasný vítěz i tak existuje. "Vyhrála demokratická kultura. Kdo sleduje, jak otrávené, polemické a zraňující politické debaty se vedou v jiných demokraciích, ať už je to v USA, Británii, Maďarsku, Polsku nebo Itálii, může mít radost z férové výměny názorů během první televizní debaty před spolkovými volbami," dodává portál.

Parlamentní volby se v Německu konají 26. září. V aktuálním průzkumu pro nedělník Bild am Sonntag si nejlépe vede sociální demokracie se 24 procenty hlasů. Na druhém místě je unie CDU/CSU s 21 procenty následovaná Zelenými se 17 procenty. Do Spolkového sněmu by se ještě dostali liberálové z FDP se 13 procenty, protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) s 11 procenty a postkomunistická Levice s šesti procenty.