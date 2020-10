Jasno o hejtmanech je v 7 krajích, ANO má zatím jednoho

Praha - V sedmi krajích je po krajských volbách zřejmě rozhodnuto, kdo povede kraj a kdo bude hejtmanem. Hnutí ANO, které vyhrálo letošní krajské volby v deseti ze 13 regionů, má zatím jednoho hejtmana, v čele Moravskoslezského kraje stane opět Ivo Vondrák (ANO). V Pardubickém, Jihočeském a v Jihomoravském kraji sice ANO zvítězilo, ale obešly jej další strany, které utvořily koalice bez ANO.

Hejtmana by mohlo mít hnutí ještě v Ústeckém, Plzeňském, Zlínském a Karlovarském kraji, kde se o možných koalicích stále jedná. Jasno zatím není na Vysočině, kde ale ANO nabídlo hejtmana jiným stranám, a v Olomouckém kraji, kde se rýsuje dohoda bez hnutí ANO.

Koalice jsou už dohodnuté ve třech krajích, kde ANO nevyhrálo. V Libereckém kraji bude hejtmanem dál Martin Půta z vítězných Starostů pro Liberecký kraj, v čele Královéhradeckého kraje stane senátor Martin Červíček (ODS) a ve Středočeském kraji bude hejtmankou volební jednička STAN Petra Pecková.

Navzdory vítězství hnutí ANO v Pardubickém kraji tam zůstává hejtmanem Martin Netolický (ČSSD). Jeho uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, tvořené ČSSD a hnutím Společně pro kraj, podepsalo memorandum s ODS a TOP 09, Koalicí pro Pardubický kraj a STAN.

V jižních Čechách vznikne zřejmě koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočeši 2012. Hejtmanem by se měl stát Martin Kuba z ODS.

Na jihu Moravy je dohodnutá koalice KDU-ČSL, Pirátů, ODS se Svobodnými a Starosty pro jižní Moravu, hejtmanem se má stát Jan Grolich (KDU-ČSL).

Na Vysočině se ANO snaží zvrátit obcházení vítěze nabídkou hejtmana jinému politickému subjektu. Vítězslav Schrek z ODS už dřív ČTK řekl, že je pro jeho stranu těžko představitelný hejtman z hnutí ANO. Povolební jednání se vedou tak, aby pokud možno zajistila podporu pro hejtmana za ODS. Podle krajského předsedy ČSSD a člena vyjednávacího týmu Petra Krčála hledá spojence ODS i ANO. "Zatím to dávají (hnutí ANO) dohromady s Piráty. My se o obou variantách budeme teprve bavit," řekl Krčál.

V Olomouckém kraji chtějí vytvořit koalici ODS, Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj a uskupení Piráti a STAN. Měli by společně v 55členném zastupitelstvu 32 křesel. Obešli by tím vítězné hnutí ANO.

Naopak v Ústeckém kraji by ANO vládnout mohlo, o koalici jedná s druhou ODS a třetím STAN. Po volbách se politici dohodli, že hejtmanem by mohl být lídr ANO, poslanec Jan Schiller. Taková koalice by měla v 55členném zastupitelstvu 32 mandátů.

Ve Zlínském kraji vyjednává ANO o koalici s Piráty, ODS a ČSSD a chce jednat i se zástupci KDU-ČSL a STAN.

Jednání o sestavení krajské koalice v Karlovarském kraji uvázla. Místní - Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí dnes oznámili, že půjdou do opozice. Nechtějí být nástrojem politikaření velkých stran. Bez jejich hlasů v zastupitelstvu ale nemůže ani ANO s ODS ani STAN s Piráty a Volbou pro Karlovarský kraj (VOK) sestavit koalici.

Ani v Plzeňském kraji jednání nepokročila, tamní ODS trvá na tom, že bude jednat až od soboty po druhém kole senátních voleb. STAN a Piráti v Plzeňském kraji dnes vyzvali ODS k jednání o koalici a nabídli občanským demokratům funkci hejtmana. Kdyby se STAN, Piráti a ODS, jež kandidovala s TOP 09, spojily, měly by 25 křesel ve 45členném krajském zastupitelstvu. Vítězné ANO s 12 mandáty by zůstalo v opozici.

Po ustavení krajských zastupitelstev se změní i složení Asociace krajů ČR. Její současný šéf hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD) předpokládá, že to bude nejdřív v listopadu. "V okamžiku, kdy budou ustavena nová zastupitelstva, tak já jako současný předseda svolám jednotlivé hejtmany, aby si zvolili vedení asociace a bude se pokračovat," řekl Běhounek ČTK. Asociace sdružuje 14 krajů, má hájit a prosazovat společné zájmy krajů. Její role stoupla během epidemie koronaviru nového typu, kdy vláda s regiony musí koordinovat část opatření.