Praha - Slávistický fotbalista Josef Hušbauer je přesvědčený, že ho sparťanský brankář Florin Nita ve 12. minutě dnešního ligového derby fauloval a že šlo o jasnou penaltu. Nechápal proto, proč rozhodčí Karel Hrubeš po přezkoumání situace na videu verdikt zrušil a udělil mu žlutou kartu za simulování. Podle Hušbauera navíc červenobílí měli kopat pokutový kop také po zákroku na Tomáše Součka z 28. minuty. Po remíze 1:1 označil zápas za komedii a výsměch českého fotbalu.

"Jasná penalta a jasná červená karta. Nebylo o čem. Nevím, proč ji nepískl. Byl tam jasný kontakt, šel bych sám. Přijde mi to úsměvné, komedie," řekl Hušbauer novinářům.

"(Rozhodčí) říkal, že neviděl průkazný materiál, že by tam byl kontakt. Proto mi dal asi žlutou. Ustát to nešlo, vletěl do mě. Nemohl jsem pokračovat," dodal devětadvacetiletý záložník, který v minulosti hrával za Spartu.

Hrubeš podle něj Slavii poškodil i o chvíli později. "Dali jsme gól na 1:0 a přišla další, druhá penalta, která zase nebyla zapískaná. Všichni říkali, že to byla jasná penalta. Nechápu, proč to video je," řekl Hušbauer.

"Já bych ho radši zrušil, když to vidím, jak to funguje. Jak to fungovalo včera (v utkání Plzeň - Ostrava), jak dnes. Pro mě jasný výsměch českého fotbalu," dodal Hušbauer.

Hrubeš pro ČT uznal, že Slavia měla v derby kopat penaltu

Sudí Karel Hrubeš po zápase 28. kola první fotbalové ligy mezi Slavií a Spartou uznal, že domácí měli ve 12. minutě kopat po zákroku letenského brankáře Florina Nity na Josefa Hušbauera penaltu. Ze záběrů, které mu odeslal videorozhodčí Pavel Franěk, však faul neviděl, takže původně nařízený pokutový kop odvolal a záložníkovi červenobílých udělil žlutou kartu za simulování.

"Ze dvou dostupných záběrů (videorozhodčího) jsem neviděl, že by došlo k podražení. Po utkání, kdy jsem viděl záběr, který jsme bohužel neměli k dispozici pro danou situaci, tak k podražení Hušbauera došlo a pokutový kop měl být nařízen," řekl Hrubeš pro Českou televizi.

"Sledovali jsme záběr z kamery za brankou, kde faul nebyl průkazný. Pak jsme koukali na kamery ofsajdové z hrací plochy a na tribuně. Ani v jednom případě jsme neviděli kontakt, proto jsme vyvolali diskuzi s hlavním rozhodčím a poslali ho k obrazovce. Když následně byla hra zahájena, tak jsme dostali záběr, z něhož bylo jasné, že jsme udělali chybu a měl být nařízen pokutový kop," citoval sport.cz Fraňka.

Domácí se dožadovali penalty v prvním poločase ještě jednou v 28. minutě za zákrok Zahustela na Tomáše Součka. Hrubeš ale po zhlédnutí videa ani tentokrát pokutový kop nenařídil. Jako první podle něj spíše fauloval domácí hráč.

"Z mého pohledu jsem viděl kontakt hráčů, ale podle mého nedošlo k porušení pravidel, proto jsem nenařídil pokutový kop. Ani videozáběry mě nepřesvědčily o faulu. Pokud k držení došlo, bylo vzájemné a nejdříve Souček držel Zahustela," uvedl Hrubeš.