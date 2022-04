Jasná páka vydává novou nahrávku, chystá turné a vzkazuje Putinovi: Pal vocuď

Praha - Skupina Jasná páka vydává nahrávku s názvem Starej bejt každej neumí. Nové EP se čtyřmi písněmi podpoří i na jarním turné, které začne 20. dubna v Brně. Kapela, která je společně s Pražským výběrem považována za symbol české nové vlny, dále zavítá do Jablonce, Havlíčkova Brodu, Prahy, Březnice u Zlína, Vysokého Mýta a sérii koncertů zakončí 15. října v Čelákovicích. Vedle nových skladeb kapela nabídne také staré hity včetně skladby, v níž Vladimiru Putinovi vzhledem k ruskému útoku na Ukrajinu vzkáže: Pal vocuď hajzle! V rozhovoru s ČTK to řekli kytarista a zpěvák Michal Ambrož a bubeník a zpěvák David Koller.

"Když jsem se svojí ženou organizoval pomoc pro Ukrajinu, domluvili jsme se, že s Kollerbandem zahrajeme 24. dubna benefiční koncert na Zemplínské šíravě. Jedná se o to, že tam utečencům schází jídlo a my pro ně uděláme sbírku," uvedl Koller.

Hudebník známý také ze skupiny Lucie se často vyjadřuje k politickým otázkám. Nyní se například podílel na nové skladbě Jasné páky s názvem Ručičky boskávam. "Inspirací pro nás byl jeden nejmenovaný estébák. Jeho Čau, lidi nás nadzvedlo natolik, že jsme udělali takový pozdrav pro něho," uvedl Koller.

Na blížícím se turné Jasná páka oslaví 40 let od svého založení. "Je to z loňska odložená šňůra, ale vzhledem k tomu, že Jasná páka trvala od roku 1981 do roku 1983, tak to klidně můžeme slavit ještě za rok. My s Davidem (Kollerem) jsme takovými praotci Jasné páky, hráli jsme spolu, ještě když se kapela jmenovala Mrňous Singers," podotkl Ambrož.

Nahrávka Starej bejt každej neumí vychází jako vinyl i CD, je ke stažení na MP3 a časem i na streamu. Kapela plánuje na píseň Mladej umí být každej natočit videoklip. "Je docela zajímavé se občas podívat do nějakých časopisů, jak někteří lidé neumějí stárnout," podotkl k názvům EP a písně Koller.

Ambrož a Koller považují hudbu Jasné páky především za rokenrolovou zábavu. "Pro mě je zábava základ, na kterém naše kapela vznikla," prohlásil Ambrož. "A bez Jasné páky by tady nebyla ani Hudba Praha a možná ani Lucie v té podobě, jak ji známe," doplnil Koller.

Jasná páka patřila v letech 1981 až 1984 mezi nejzajímavější rockové skupiny v tehdejším Československu, kde se následkem takzvaného Trojanova seznamu zakázaných kapel a článku Nová vlna se starým obsahem v komunistickém časopise Tribuna ocitla na černé listině. Celostátní zákaz hraní, odstoupení zřizovatele a následné napětí v kapele vedly k jejímu konci.

V roce 2008 se při příležitosti slavnostního zahájení provozu pražského multikulturního centra Meet Factory rozhodli Ambrož a Koller skupinu jednorázově obnovit. Radost ze společného hraní nakonec vyústila v obnovení kapely, v níž se role frontmana namísto původního zpěváka Vladimíra Dády Albrechta ujal Petr Váša.

Debutové album nazvané Černá deska vydala Jasná páka až v roce 2014. V tom samém roce vydala první oficiální videoklip. Vznikl na singl Konec nočních toulek. Současnou sestavu vedle Ambrože, Kollera a Váši tvoří kytarista Michal Pelant, baskytarista Marek Minárik, kytarista Radovan Jelínek a zpěvačky Pája Táboříková a Tereza Kopáčková.