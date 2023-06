Jaškin věří, že za rok bude moct hrát na šampionátu v Praze

Moskva - Český útočník Dmitrij Jaškin věří, že se v příštím roce představí na hokejovém mistrovství světa v Praze a Ostravě. Třicetiletý hráč přišel o možnost reprezentovat poté, co před rokem podepsal smlouvu v Kontinentální lize. Vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) rozhodlo, že hokejisté z této soutěže nebudou do národního týmu zváni kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu. Jaškin bude hrát v KHL i nadále, minulý týden podepsal tříletou smlouvu s Kazaní.

"Doufám, že se do příštího mistrovství světa něco změní a budu mít možnost hrát za českou reprezentaci. Bohužel tahle záležitost není v mých rukách," uvedl Jaškin v obsáhlém rozhovoru pro web sport-express.ru, ve kterém vysvětloval i důvody, proč po roce odešel z Petrohradu do Kazaně.

Rodák z Omsku byl se 62 body a 40 góly v základní části nejproduktivnějším hráčem KHL i nejlepším střelcem. V play off ale Petrohrad prohrál s CSKA Moskva a nepotvrdil pozici hlavního favorita. Jaškin v boji o Gagarinův pohár přidal ve 14 utkáních pět branek a dvě asistence, sezonu ale dohrával zraněný. Limitovaly jej problémy s kolenem.

Jaškin má za sebou starty na mistrovství světa i Světovém poháru, přes 300 zápasů odehrál v NHL. Momentálně není s nikým z vedení reprezentace v kontaktu.

"Před mistrovstvím světa se jeden z trenérů ptal nejvyššího vedení (ČSLH), jestli se situace nezměnila. Vše ale zůstává při starém - hráčům z KHL se nevolá," uvedl Jaškin. Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik rozhodnutí nepovolávat hráče z KHL před šampionátem potvrdil.

Nejužitečnější hráč soutěže v uplynulé sezoně v minulosti nastupoval v NHL za St. Louis s generálním manažerem české reprezentace Martinem Havlátem. "Bylo by snadné najít s ním společnou řeč. Ale nemělo smysl mi volat a ptát se mě, jak se mi daří," řekl Jaškin.

Minulý ročník KHL dohráli tři čeští hokejisté - vedle Jaškina ještě obránce Libor Šulák a útočník Rudolf Červený. Jaškin tvrdí, že by jich do ruských klubů chtělo odejít více, ale bojí se, že vypadnou z reprezentace. "Kluci, kteří hrají v Česku nebo ve Švýcarsku, mi často píšou a ptají se na situaci. Jsem si jistý, že mnoho českých hokejistů by se do Ruska rádo vrátilo. Ale příští rok bude mistrovství světa v Praze a spousta jich tam chce hrát," uvedl.