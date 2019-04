Brno - Hokejový útočník Dmitrij Jaškin doufá, že si vybojuje místo v kádru pro mistrovství světa a spraví si chuť po psychicky náročné sezoně ve Washingtonu. V dresu Capitals v ní sehrál jen 37 zápasů a od poloviny února se z tribuny dostal do hry pouze jednou. V české reprezentaci chce šestadvacetiletý ruský rodák navázat na loňský šampionát v Dánsku, kde byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

"Washington měl docela nabitý tým, bylo těžké se tam prosadit a nějak to tak dopadlo, že jsem moc nehrál. Ale myslím, že to nemá cenu řešit. Teď jsem se hrozně těšil sem a doufám, že to vyjde a dostanu se do týmu a užiju si to stejně jako minulý rok," řekl Jaškin novinářům poté, co se dnes v Brně zapojil do přípravy mužstva.

Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd při nominaci uvedl, že Jaškin bude mít obrovskou chuť do hokeje. Věřil, že naváže na loňské mistrovství, kde v osmi zápasech nasbíral sedm bodů za čtyři branky a tři asistence. "Nabrusleno už mám za poslední tři měsíce hodně, té zlosti a odhodlání mám v sobě dost. Tak přesně sedí, co řekl," podotkl Jaškin.

Jaškin přišel do Washingtonu na začátku října poté, co jej St. Louis zařadilo na listinu volných hráčů. "Už jsem chtěl ze St. Louis odejít. Minulý rok jsem jim to řekl a povedlo se to," uvedl Jaškin. Přestože v týmu Capitals nakonec hrál málo, angažmá v klubu obhájce Stanleyova poháru nelituje. "Kdo by nechtěl hrát ve Washingtonu... Bylo to super, i když sezona nebyla bůh ví jaká, tak jsem si to stejně užil."

Od 17. února nastoupil pouze jednou, 6. dubna proti Islanders. Proč tomu tak bylo, se od trenéra Todda Reirdena nedozvěděl. "Rozebírali jsme to trochu, ale nějakou přesnou odpověď jsem nedostal," uvedl Jaškin. "Bylo to docela těžké. Ale je to za mnou."

Věřil, že po zranění T.J. Oshieho, který si ve čtvrtém utkání série s Carolinou zlomil klíční kost, by šance mohla přijít. "Doufal jsem, že by mě tam trenér mohl dát, a rozhodl se jinak. S tím už nic nenadělám," podotkl.

V těžkých chvílích se mohl spolehnout na podporu rodiny i spoluhráčů. "Parta je tam super a všichni kluci se snaží nějak pomoct, i když asi pro to moc udělat nemůžu, ale stejně se snaží a o to je to lehčí," prohlásil syn bývalého obránce Alexeje Jaškina, který získal šest mistrovských titulů se Vsetínem.

Ve Washingtonu měl dvě party krajanů - s Čechy Michalem Kempným a Jakubem Vránou a s Rusy Dmitrijem Orlovem, Jevgenijem Kuzněcovem i hvězdným Alexandrem Ovečkinem. "Bylo to tam super, jsou tam dva Češi a tři Rusové. Ještě by bylo lepší, kdybych hrál trošku víc, ale všechno se ještě může změnit," podotkl.

S ruským spoluhráči s Capitals se znal už před příchodem do Washingtonu, takže je nijak nepřekvapilo, že rodilý Rus hraje za český tým. "I s Ovečkinem jsme se trošku bavili i předtím, než jsem tam hrál, takže kluci ví, o co jde, a myslím, že teď je i taková trošku větší rivalita mezi námi, když hrajeme za jiné národnosti. I o to víc se na to těším, když je máme ve skupině," prohlásil Jaškin.

Budoucností se bude zabývat až po šampionátu. Končí mu roční kontrakt na 1,1 milionu dolarů a jako na chráněného volného hráče na něj budou nadále vlastnit práva Capitals. "Doufám, že se povede mistrovství, a pak to budeme řešit," dodal Jaškin.