Jaškin se těšil už na Karjalu, v Moskvě chce ukázat formu

Moskva - Na další reprezentační starty po roční pauze v dresu české reprezentace se těší kanonýr Dmitrij Jaškin z Dynama Moskva. Nejlepší střelec Kontinentální hokejové ligy se musel z listopadového turnaje Karjala v Helsinkách omluvit kvůli zranění a v národním týmu je tak znovu až na prosincovém Channel One Cupu v Moskvě. Sedmadvacetiletý rodák z Omsku doufá, že ukáže svou formu z klubu.

"Měl jsem zranění, s nímž jsem dohrával už pár zápasů před Karjalou. Mrzelo to samozřejmě, protože vždy rád pojedu na jakýkoliv reprezentační sraz. Musel jsem se ale doléčit. A slíbil jsem, že příště určitě pojedu. Tady to mám za rohem, takže o to bylo vše jednodušší," řekl Jaškin v on-line rozhovoru s českými novináři.

S 24 góly z 35 zápasů vládne tabulce střelců KHL o šest branek před Nigelem Dawesem z Kazaně a Alexejem Makejevem z Jekatěrinburgu. V produktivitě je se 34 body pátý a ztrácí čtyři body na lídra Vadima Šipačova, svého spoluhráče z útoku. V minulém ročníku byl Jaškin vyhlášen nejužitečnějším hráčem celé KHL, s 31 trefami z 58 duelů skončil v tabulce kanonýrů druhý a stejně tak i v produktivitě s 63 body.

"Myslím, že se už projevuje, že jsme sehraní. Je to druhý rok, co spolu hrajeme s Vadimem. Tak nějak jsem pochopil, v jakých prostorech bych se měl pohybovat, abych měl ty šance a pak už je na mně je zužitkovat. Sám jsem více vstřebal a pochopil, co mám přesně dělat," pochvaluje si ještě lepší střeleckou formu.

S Šipačovem si bývalý hráč St. Louis a Washingtonu, který přišel do KHL loni po sedmi letech v Severní Americe, rozumí a Jaškin mu přikládá velký podíl na svém vedení mezi kanonýry. "Máme rozdělené role a navzájem si vyhovujeme. Já puky vybojuju, dám to jemu a zkouším se někde otevřít, aby mi to mohl dát zase zpátky. Umí super nahrát," podotkl Jaškin.

Je rád, že plní osobní ambice a očekávání ze strany klubu. "Nastavil jsem si tu laťku takhle vysoko sám a jsem za to rád, takže se nelze nijak divit, když se ode mě ty góly očekávají. Když to padá a cítíte se dobře, člověk si pak samozřejmě dovolí víc, možná někdy i to, co by od sebe tak neočekával," pochvaloval si Jaškin.

Doufá, že se bude podobně prosazovat i v reprezentaci, kde se zařadil do elitní formace po bok Davida Kašeho a Andreje Nestrašila. Věří, že souhra by mohla klapat, jako se spoluhráči v Dynamu. "Myslím, že kluci jsou toho oba schopní. A já se na to moc těším. Uvidíme, jak to půjde," podotkl.

Vyhlíží i svůj první turnaj pod novým realizačním týmem v čele s Filipem Pešánem. "Včera jsme měli mítink, dnes už k tomu i trénink. Líbí se mi to a vypadá to na hodně svižný hokej s velkým pohybem, jak to ostatně vypadalo na Karjale. Těším se na to," doplnil.

Přestože se turnaj koná v 'bublině', život v Moskvě s nemocí covid-19 se podle Jaškina oproti jaru výrazně zlepšil. "Jak jsme dohráli play off v březnu, tak pak nás zavřeli na tři měsíce a byli jsme doma. V podstatě se nedalo vyjít ven a vše bylo zavřené. Snad už jsme to vyseděli, teď už je to lepší," popsal situaci.

V Dynamu působí společně se slovenským obráncem Michalem Čajkovským, takže česky mluví denně. "Čajka sedí vedle mě a ten mele hodně," smál se Jaškin. "Jsme spolu pořád a je super, že se člověk zase takhle hodně pobaví v češtině," dodal Jaškin, jenž vyrůstal ve Vsetíně, kde působil jeho otec Alexej. V 15 letech se přesunul do Slavie.

Teď se do Česka dlouho nedostal, už dva roky. "Hrozně mě to mrzí, protože jsem chtěl jet. Čekal jsem do poslední chvíle, jestli to otevřou, ale pak už začínala sezona a šanci jsem nedostal," řekl.

V Dynamu má smlouvu i na příští sezonu, i když měl v létě nabídky z NHL. "Zatím mi tady nic nechybí a užívám si to. S tím, jak to teď vypadá, tak si myslím, že jsem se rozhodl správně, když jsem zůstal tady," upozornil na to, že nový ročník NHL ještě nezačal.

Účastník Světového poháru v roce 2016 v Torontu i mistrovství světa v Kodani a Herningu (2018) a v Bratislavě (2019) doufá, že po loňském zrušeném šampionátu ve Švýcarsku o vrchol sezony nepřijde. "Samozřejmě by mě to lákalo. Bylo by to super. O to víc, když by to nakonec bylo třeba v Rusku, jak se objevuje v médiích, že by se mohl šampionát přesunout z Běloruska," dodal Jaškin.