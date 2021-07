Jaškin: Roky v Rusku mi pomohly se zlepšit, je skvělé, že přišla šance na návrat

Glendale (USA) - S vizitkou obávaného střelce, který se stal dokonce nejlepším kanonýrem poslední sezony Kontinentální ligy, se do zámořské NHL vrací český útočník s ruskými kořeny Dmitrij Jaškin. Po osmadvacetiletém hráči sáhla Arizona, s níž uzavřel roční kontrakt na 3,2 milionu dolarů.

"Myslím, že ty dva roky v Rusku byly povedené a užitečné. Pomohlo mi to v dalším zlepšení, našel jsem si tu správnou pozici pro svou hru a vše další okolo. Jsem vážně šťastný, protože jsem čekal na nějakou takovou příležitost, abych se do NHL mohl vrátit. Je skvělé, že přišla," řekl Jaškin v rozhovoru na twitterovém účtu Coyotes.

V KHL v sobě probudil ostrostřelce a začal dávat spoustu gólů. Zatímco v NHL má včetně play off odehráno za St. Louis a Washington celkem 317 utkání a ze vstřelené branky se radoval ve 29 případech, v barvách Dynama Moskva se dostal přes třicetigólovou hranici v obou sezonách. Včetně vyřazovacích bojů absolvoval 133 zápasů KHL a připsal si v nich 137 bodů za 77 branek a 60 asistencí.

"Myslím, že jsem opravdu hodně zlepšil hru v prostoru kolem branky, to je asi ten hlavní důvod. I když se mi třeba v prvních zápasech tolik nedařilo, uvědomil jsem si, kde bych se měl pohybovat a v čem bych se měl především zlepšit," uvedl Jaškin.

Jeho dohodě s Arizonou dost možná napomohlo i přátelství, které ho pojí s generálním manažerem Billem Armstrongem, s nímž se dobře zná z působení v St. Louis. "Je rozhodně moc fajn, když přijdete někam do nového prostředí a hned od začátku tam někoho znáte. Vím, že co on řekne, je pokaždé pravda. Vždy jsme spolu dobře vycházeli a jsem vážně moc rád, že je součástí klubu, za který budu hrát," pochvaloval si Jaškin.

Do zámoří se chtěl vrátit už minulý rok, ale okolnosti mu nepřály. "Bylo to všechno hodně obtížné v souvislosti s koronavirem a vším, co pandemii provázelo. Nechtěl jsem čekat, chtěl jsem hrát. A když bych čekal na start NHL, byl bych bez zápasů půl roku, možná ještě o něco déle. Tak jsem se držel svého plánu a všechno podle něj nakonec také klaplo," řekl Jaškin.