Jarůšek zařídil dvěma góly výhru Litvínova v Mladé Boleslavi 3:2

Mladá Boleslav - Hokejisté Litvínova vyhráli v 36. kole extraligy v Mladé Boleslavi 3:2 a zabrali po dvou zápasech bez bodu. Dvěma góly se o to postaral útočník Richard Jarůšek, jehož trefa z 25. minuty nakonec byla i vítězná. Bruslařský klub vyšel poprvé po třech utkáních bodově naprázdno a prohrál podruhé v řadě.

Prvotní tlak měli díky přesilové hře domácí. Skóre však otevřeli při hře pět na pět, když Flynn za brankou vybojoval puk pro Kousala, který zamířil přesně k tyči. Za pět minut se o vyrovnání postaral Jarůšek, když na brankovišti využil Hanzlovu přihrávku. A o chvíli později už Verva v Mladé Boleslavi vedla, když Jíchovu střelu od modré čáry tečoval přesně za Růžičkova záda Helt, jenž se trefil poprvé v sezoně.

Jarůšek byl na ledě svého někdejšího týmu při chuti a po necelých pěti minutách druhé třetiny zvýšil svým druhým gólem v zápase na 3:1. Hattrick mohl vstřelit ve 32. minutě, ale při trestném střílení proti Růžičkovi tentokrát neuspěl.

Domácí po druhé přestávce zvýšili aktivitu a odměnou jim byla ve 48. minutě snižující branka Aldersona. Šest minut před koncem základní hrací doby už se zdálo, že je vyrovnáno, ale rozhodčí podle videa seznali, že brankář Godla dokázal puk zastavit ještě před brankovou čarou. Kýžený třetí gól pak domácí nevstřelili ani ze závěrečného tlaku při hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Myslím, že jsme podali špatný výkon. Nějaké kritérium snesla až třetí třetina, ale to jsme už prohrávali od dvě branky a Litvínov se pak už soustředil víc na defenzívu. My jsme neměli drajv a pohyb. Nebyli jsme s naší hrou spokojeni, byla hrozně složitá až profesorská. Taková by neměla šanci proti žádnému týmu v extralize, ať už je na jakémkoliv místě tabulky. Litvínov si dneska za dobrý důraz a pohyb výhru zasloužil."

Vladimír Országh (Litvínov): "Jsme rádi za tři důležité body proti těžkému soupeři. Začátek jsme měli špatný, když jsme prvních deset minut vůbec nebruslili. Podržel nás brankář a odehráli jsme dobrá oslabení. Po deseti minutách jsme se zvedli, začali jsme jezdit a vypracovali jsme si náskok. Ten jsme mohli ještě navýšit, ale zároveň byli domácí pořád nebezpeční. Nakonec to bylo těsné, ale jsme rádi za tři body. Dneska to vyšlo, potřebovali jsme zastavit sérii proher."

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Kousal (Flynn), 48. Alderson (Ševc, Bičevskis) - 10. Jarůšek (M. Hanzl, P. Zdráhal), 12. Helt (Jícha, Cibulskis), 25. Jarůšek (M. Hanzl, Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 0:5. Bez využití. Bez diváků.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Moravec, Šidlík, Klikorka - Alderson, Bičevskis, Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Lunter - Claireaux, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kotala. Trenéři: Rulík a Patera.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich, D. Zeman - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, Žejdl, M. Látal - Helt, Jícha, Zygmunt. Trenér: Országh.