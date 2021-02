Jarůšek zařídil dvěma góly výhru Litvínova nad Karlovými Vary

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova zdolali ve 44. kole extraligy doma v podkrušnohorském derby Karlovy Vary 3:2 v prodloužení a zabrali po dvou porážkách. V čase 61:19 rozhodl svým druhým gólem v utkání Richard Jarůšek. Energie prohrála počtvrté za sebou, ale poprvé při této sérii bodovala. Dvěma trefami k tomu pomohl Jiří Černoch.

V úvodu se hrálo dlouho bez šancí a nezměnila to ani první přesilová hra, kterou nabídl domácím v šesté minutě faulem Osmík. O chvíli později při plném počtu hráčů na ledě ohrozil po objetí branky Novotného Hübl a z dorážky neuspěl ani Zygmunt.

V 15. minutě už se domácí radovali z vedení. Hanzl zpoza branky našel na levém kruhu Jarůška, který trefil odkrytou část branky. Odpovědět se snažil dvěma nebezpečnými pokusy Mikúš a Godla zlikvidoval před první pauzou i Vondráčkův bekhendový blafák v úniku.

Ve 24. minutě při trestu Pulpána, který hrál jubilejní 500. zápas v extralize, našel Hübl před brankou ideálně obránce Ščotku a ten zvýšil. Krátce před polovinou po Jarůškově otočce pomohla Novotnému tyč. Za domácí ještě zahrozili znovu Jarůšek a Pospíšil.

Godla si poradil s Koblasovým průnikem, ale v 36. minutě se Karlovy Vary dočkaly snížení. Koblasa našel zpoza branky Černocha, který zblízka překonal litvínovského gólmana. O dvě minuty později mohl Černoch i vyrovnat, ale jeho bekhendovou dorážku po Šenkeříkově střele zastavil Godla pravým betonem.

Vrátit domácím dvoubrankový náskok mohl ve 43. minutě Helt. V polovině třetí třetiny měl další šanci na zvýšení při Šenkeříkově trestu Šcotka. Po návratu z trestné lavice se dostal do úniku Šenkeřík, ale Godlu nepřekonal. Litvínovský gólman ale dostal trest za podražení a v přesilové hře vyrovnal tečí Šenkeříkovy střely od modré čáry Černoch.

Prodloužení neodvrátila ani přesilovka hostů po Irvingově vyloučení přesně dvě minuty před koncem třetí třetiny. V nastavení se dostali domácí do přečíslení, nejlepší střelec Litvínova Jarůšek ho zakončil přesnou ranou a 16. gólem v sezoně rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Byl to dobrý zápas z obou stran, měl tempo. Měli jsme dobrý začátek a první polovinu zápasu, vedli jsme 2:0 a měli jsme tam ještě další šance. Soupeř byl velmi nebezpečný, hrozil z protiútoků, chodil do brejkových situací. Myslím si, že remíza je spravedlivá. Extra bod je pro nás důležitý jak do tabulky, tak směrem do play off. Jsme rádi, že jsme přerušili sérii dvou porážek za sebou a máme důležité vítězství."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Viděli jsme kvalitní a vyrovnané utkání, do kterého jsme nevstoupili špatně, ale udělali jsme dvě chyby v obraně a domácí nás z jedné potrestali. Od začátku jsme tak tahali trochu za kratší konec. Myslím ale, že jak na šance, tak herně bylo to utkání vyrovnané. Domácí si potom pomohli přesilovou hrou. My jsme i tak pokračovali v trpělivém výkonu a dokázali jsme se do zápasu vrátit, vstřelili jsme kontaktní branku a pomohli jsme si přesilovou hrou. Škoda, že jsme ještě ze závěrečného tlaku nedokázali přidat ještě jednu branku. Mrzí nás akorát to, že jsme podruhé proti Litvínovu nezvládli prodloužení. Extra bod je to jediné, co nám na tom výkonu chybí. Myslím ale, že jsme podali kvalitní týmový výkon. Hráči odpracovali, co mohli."

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Jarůšek (M. Hanzl, Štich), 24. Ščotka (V. Hübl, Balinskis), 62. Jarůšek (P. Zdráhal, Ščotka) - 36. Černoch (Koblasa, Plutnar), 52. Černoch (Šenkeřík, Flek). Rozhodčí: Horák, Pražák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Bez diváků.

Litvínov: Godla - Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich, Irving, Ščotka, D. Zeman - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Zygmunt, Gerhát, M. Látal - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - L. Stehlík, Jícha, Helt. Trenér: Országh.

Karlovy Vary: F. Novotný - Weinhold, Šenkeřík, Plutnar, D. Mikyska, Pulpán, L. Zábranský ml., Kowalczyk - Flek, Černoch, Koblasa - Kohout, Hladonik, O. Beránek - Vondráček, Skuhravý, T. Mikúš - Osmík, Vildumetz, Redlich. Trenér: Pešout.