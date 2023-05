Jarry porazil i Dimitrova a na antuce v Ženevě vybojoval třetí titul

Ženeva - Chilský tenista Nicolás Jarry zdolal ve finále antukového turnaje v Ženevě Bulhara Grigora Dimitrova 7:6, 6:1 a získal třetí titul v kariéře. Letos triumfoval podruhé po březnovém úspěchu na domácí antuce v Santiagu de Chile.

Na Jarrym v tomto týdnu ztroskotal i vítěz předchozích dvou ročníků ženevského podniku Nor Casper Ruud. V semifinále sedmadvacetiletý Chilan v pátek zdolal nasazenou trojku Němce Alexandera Zvereva a dnes i turnajovou čtyřku Dimitrova, který čeká na další trofej už téměř šest let.

Jarry bojoval v Ženevě o titul už před čtyřmi lety, tehdy nestačil na Zvereva. "Mám tady dvě finále a jednu trofej, jsem moc spokojený," řekl Chilan po úspěšné generálce na Roland Garros. Zverev už byl v Ženevě bez španělského kouče Sergiho Bruguery, neboť těsně před antukovým grandslamem ukončili po roce spolupráci.

Svitolinová vyhrála ve Štrasburku první turnaj po mateřské pauze

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová získala ve Štrasburku první titul po mateřské pauze. Ve finále antukového turnaje bývalá světová trojka, jež je aktuálně na 508. místě žebříčku, porazila 6:2, 6:3 Rusku Annu Blinkovovou.

Osmadvacetiletá Svitolinová se dočkala triumfu necelé dva měsíce poté, co se začátkem dubna vrátila k tenisu po říjnovém porodu dcery. Rodačka z Oděsy vyhrála ve Štrasburku podruhé v kariéře po roce 2020 a celkově si v generálce na Roland Garros připsala 17. titul v kariéře.

Čtyřiadvacetiletá Blinkovová nedosáhla na druhou trofej po loňském vítězství v Kluži.

Vítězem turnaje v Lyonu se stal francouzský mladík Fils

Turnaj v Lyonu vyhrál osmnáctiletý francouzský tenista Arthur Fils a získal první titul na okruhu ATP. Ve finále porazil 6:3, 7:5 čtvrtého nasazeného Argentince Francisca Cerúndola. Fils se stal nejmladším vítězem v historii turnaje a nejmladším hráčem, který letos na ATP triumfoval.

Díky triumfu se francouzský tenista posune ve světovém žebříčku ze 112. místa poprvé do první stovky, a to až k 60. místu. Fils potvrdil, že se mu na domácí půdě mimořádně daří. V únoru se probojoval v Montpellier a Marseille do semifinále, které bylo dosud jeho maximem na elitním okruhu.

Cerúndola, který v semifinále vyřadil obhájce titulu Brita Camerona Norrieho, Fils porazil za hodinu a 34 minut. Osmadvacátý hráč světa neuspěl v generálce na Roland Garros v boji o druhý titul v kariéře.

Italka Bronzettiová získala v Rabatu první titul na WTA Tour

Italská tenistka Lucia Bronzettiová získala v Rabatu první titul na WTA Tour. V rozhodujícím duelu porazila 6:4, 5:7, 7:5 Rakušanku Julii Grabherovou, pro niž byl největším úspěchem v kariéře už postup do semifinále v marocké metropoli.

Aktuálně 102. hráčka žebříčku Bronzettiová se dočkala premiérového triumfu v druhém finále. Loni v červenci na antuce v Palermu čtyřiadvacetiletá rodačka z Rimini ještě neuspěla. Na Roland Garros se v prvním kole střetne se světovou sedmičkou sedmičkou Uns Džábirovou z Tuniska.

Tenistky na antuce v Rabatu hrály o titul téměř tři hodiny. Grabherové se v rozhodujícím setu podařilo srovnat z kritického stavu 3:5, zbývající dva gamy ale získala Bronzettiová.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj mužů v Lyonu (antuka, dotace 630.705 eur):

Dvouhra - finále:

Fils (Fr.) - F. Cerúndolo (4-Arg.) 6:3, 7:5.

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (1-USA/Brit.) - Mahut, Middelkoop (3-Fr./Niz.) 6:0, 6:3.

Turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 225.480 eur):

Dvouhra - finále:

Svitolinová (Ukr.) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Sü I-fan, Jang Čao-süan (4-Čína) - Krawczyková, Olmosová (2-USA/Mex.) 6:3, 6:2.

Turnaj mužů v Lyonu (antuka, dotace 630.705 eur):

Dvouhra - finále:

Fils (Fr.) - F. Cerúndolo (4-Arg.) 6:3, 7:5.

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (1-USA/Brit.) - Mahut, Middelkoop (3-Fr./Niz.) 6:0, 6:3.

Turnaj žen v Rabatu (antuka, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - finále:

Bronzettiová (It.) - Grabherová (Rak.) 6:4, 5:7, 7:5.