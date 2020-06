Jaroš si užil liverpoolské oslavy, titul odpočítali jako Nový rok

Český fotbalový brankář Vítězslav Jaroš (uprostřed) přestoupil ze Slavie do Liverpoolu. Šestnáctiletý talent se anglickému celku upsal na tři roky a bude působit v mládežnickém týmu do 18 let.

Liverpool - Bezprostředních oslav prvního anglického titulu po 30 letech se s fotbalisty Liverpoolu zúčastnil i český brankář Vítězslav Jaroš. Osmnáctiletý gólman sice chystá za výběr "Reds" do 23 let, ale s A-týmem pravidelně trénuje. Když se spoluhráči odpočítávali poslední sekundy čtvrtečního utkání mezi Chelsea a Manchesterem City, po kterém získali jistotu titulu, připadal si Jaroš jako při čekání na Nový rok. Osobní gratulace se mu dostala od trenéra Jürgena Kloppa.

O titulu Liverpoolu definitivně rozhodla porážka Manchesteru City 1:2 s Chelsea. "Nejsilnější moment oslav? Finální píšťalka, když se rozhodlo o tom, že se získal titul po 30 letech. Bylo to napětí, všichni tam čekali, jako kdyby se měl slavit Nový rok. Počítaly se vteřiny do konce zápasu, pak to vypuklo a trochu se to zvrtlo," řekl s úsměvem Jaroš v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

"Nejhezčí byla ta finální píšťalka, najednou všichni začali slavit. Lítala šampáňa, všichni začali poskakovat, každý byl úplně dojatý. Všichni celou sezonu makali, aby se dostali až sem. Nádherný zážitek. Šéfem oslav byl kapitán Jordan Henderson, on je takový lídr. Vždycky se všeho ujme, platilo to tak i včera," dodal.

Tým společně sledoval zápas v hotelu. "Dohodlo se to den předem, řeklo se, že bude grilovačka. Vědělo se, že se u toho budeme dívat na fotbal. A doufali jsme, že Chelsea vyhraje, nebo ubojuje aspoň bod. Nakonec Chelsea vyhrála a bylo to skvělé," prohlásil Jaroš.

Tým kvůli opatřením proti šíření koronaviru nemůže slavit s fanoušky, příznivci se ale navzdory omezením sešli v ulicích města. "Každý na tenhle moment čekal. Není to úplně takové, jako kdyby se vyhrálo bez tříměsíční (koronavirové) pauzy, ale všichni si to užívali. Jak se na to čekalo 30 let, tak se asi bude slavit hodně dlouho. Fanoušci vyšli do ulic. Dalo se předpokládat, že když uděláme titul, nikdo z nich moc nebude brát ohledy na to, že by se měly držet dvoumetrové odstupy," podotkl Jaroš.

"My hráči ale do města nechodíme, ani nemůžeme. Dvakrát týdně máme testy na koronavirus, jezdíme jen na tréninky a domů. I na tréninku udržujeme všechny předpisy, rozestupy. Včera to bylo poprvé, co jsme se jako tým sešli takhle pohromadě. Všichni ale měli negativní testy na koronavirus, takže jsme věděli, že je to bezpečné," doplnil.

K titulu mu osobně gratuloval i hlavní strůjce úspěchu trenér Klopp. "Bylo vidět, jak moc to pro něj znamená. Přišel s cílem, že chce vyhrát ligu a všechny možné trofeje, teď už to, dá se říct, dokázal. Všechny obešel, se všemi si podal ruku, všem pogratuloval. Každému řekl něco málo. Větší proslov bude mít asi až zítra na tréninku," poznamenal Jaroš.

Za A-tým Liverpoolu dosud odehrál jen jeden přípravný zápas vloni v létě a v jednom pohárovém utkání v únoru byl na lavičce. "Když se podívám na to, že jsem byl dlouho zraněný, pak do toho přišel koronavir a teď tady s Liverpoolem slavím titul, s nejlepším klubem na světě, tak je to neskutečné. Neberu to tak, že bych měl nějaké velké zásluhy, ale byl jsem součástí týmu, pomáhal jsem kluky připravovat na tréninku. Je skvělé, že můžu být u toho. Moc to pro mě znamená, i když jsem nebyl v lize na hřišti," řekl Jaroš, který do Liverpoolu přišel v roce 2017 ze Slavie.

Netuší, zda by ve zbytku sezony mohl dostat šanci. "Bylo by to určitě skvělé, ale nevím. Jestli bude chtít trenér vyhrát všechny zápasy a bude stavět ten nejsilnější tým, nebo dá šanci pár mladším klukům. Tahle sezona je jiná tím, že byla dlouhá pauza. Možná bude chtít, aby co nejvíc hrály opory a všichni kluci měli co největší vytížení před novou sezonou. Kdybych se ale dostal na hřiště, bylo by to samozřejmě skvělé," dodal.