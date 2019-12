Jaroš chce po Koruně světa sbírat nejizolovanější vrcholy

Praha - Horolezec Radek Jaroš má po zkompletování Koruny světa další motivaci: chce sbírat nejizolovanější vrcholy světa. Je jich patnáct v čele s Mt. Everestem, na sedmi z nich už byl. Konkrétní plány, jak začne přidávat další, zatím Jaroš nemá. Před Vánoci ale pojede znovu na Kilimandžáro, kde začátkem října jako šestý Čech završil Korunu světa.

O nejizolovanějších vrcholech světa, které se stanovují na základě osamocenosti hory podle vzdálenosti vrcholu od bodu s vyšší nadmořskou výškou, se dozvěděl na Velikonočních ostrovech. Tam zavítal při výpravě na nejvyšší vrchol Jižní Ameriky Aconcaguu.

"Vylezl jsem na sopku 517 metrů. Pak jsem se dočetl, že je to dvanáctá nejizolovanější hora světa. Když jsem po tom pátral, tak jsem zjistil, že tam patří drtivá většina hor Koruny světa, že jich sedm mám vylezených," popisoval dnes novinářům.

Pětapadesátiletý rodák z Nového Města na Moravě už ani Korunu světa nevnímal jako horolezeckou výzvu. "To jsou spíš výlety. Koruna světa dává možnost poznat celý svět, spojit to s cestováním, poznáváním lidí a prostředí," vykládal.

A to ho láká i na novém projektu. V nejizolovanějších vrcholech světa jsou totiž hory na Kamčatce, na ostrově Réunion ve Francouzské Polynésii, v Grónsku, na Havajských ostrovech, na ostrově Nová Guinea nebo na Novém Zélandu. "Jsou to všechno zajímavé, lákavé cíle, které by člověk chtěl navštívit, ale nenašel by motivaci, proč tam zajet. Bude to zajímavá cestovatelská záležitost," popisoval Jaroš.

Zatím ale nemá konkrétnější plány, kdy se na osm zbývajících izolovaných vrcholů podívá. "Bude záležet na penězích, bude to finančně náročné. Dneska na světě není nedostupné nic, ale třeba v Polynésii bude možná ta logistika zajímavá," uvedl.

Za devět dní vyrazí znovu na cestu do Afriky, jejíž součástí bude výprava za horskými gorilami, přenocování na činné sopce v Kongu nebo výstup na Kilimandžáro. Na tom už neplánovaně byl v říjnu, když dostal nabídku dělat vůdce skupině Čechů. "Takže jsem na něj vystoupil o tři měsíce dřív, než jsem původně plánoval. Naštěstí teď půjdeme úplně jinou cestou, tentokrát od severní strany," konstatoval.

Se zdoláváním himálajských osmitisícovek se podle něho výstup na nejvyšší horu Afriky vůbec nedá srovnat. "Kilimandžáro je takový přerostlý Říp, tam se neděje žádný horolezectví," poznamenal Jaroš, který má na kontě i Korunu Himálaje, neboť dokázal rovněž vystoupit na všech 14 osmitisícovek světa bez použití kyslíkového přístroje.

Žebříček nejizolovanějších hor světa:

Pořadí Vrchol Poloha Výška 1. Mount Everest Nepál Čína (Tibet) 8848 m 2. Aconcagua Argentina 6962 m 3. Denali USA (Aljaška) 6168 m 4. Kilimandžáro Tanzanie 5895 m 5. Puncak Jaya Indonésie (Nová Guinea) 4884 m 6. Vinson Massif Antarktida 4892 m 7. Mont Orohena Francouzská Polynésie 2241 m 8. Mauna Kea USA (Havaj) 4205 m 9. Gunnbjorn Grónsko 3694 m 10. Mount Cook Nový Zéland 3754 m 11. Thabana Ntlenyana Lesotho 3482 m 12. Maunga Terevaka Chile (Velikonoční ostrov) 506 m 13. Mont Blanc Francie 4810 m 14. Piton des Neiges Réunion 3071 m 15. Ključevskaja Rusko (Kamčatka) 4750 m

Pramen: Wikipedia