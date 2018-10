Český fotbalový brankář Vítězslav Jaroš (uprostřed) přestoupil ze Slavie do Liverpoolu. Šestnáctiletý talent se anglickému celku upsal na tři roky a bude působit v mládežnickém týmu do 18 let.

Praha - Mnoho mladých fotbalistů sní o tom, že si jednou zahrají za přední anglický tým. Brankáři Vítězslavu Jarošovi se to splnilo už v patnácti letech, kdy ho do své akademie zařadil Liverpool, letošní finalista Ligy mistrů. Za rok a půl si odchovanec Slavie vydobyl v populárním klubu celkem silnou pozici a v sedmnácti letech nastupuje s o dva roky staršími spoluhráči v juniorské Lize mistrů Youth League. V podstatě v hierarchii nad ním jsou už jen gólmani z prvního týmu.

"Asi se to tak dá říct, ale pořád je přede mnou dlouhá cesta," řekl Jaroš v rozhovoru pro ČTK. "Trenér osmnáctky mi řekl, že budu jednička, a zatím to plní. Chytal jsem každý zápas až na jedno malé zranění. Na zápasy juniorské Ligy mistrů pak cestujeme společně s A-týmem, o to prestižnější to pro nás je," popsal.

Jinak se ale s hráči prvního mužstva v čele s Muhammadem Salahem potkává jen výjimečně. "Buď oni přijdou do akademie, nebo my jdeme do jejich tréninkového centra. Ale teď se to bude spojovat, takže je budeme vídat častěji," uvedl s tím, že doufá, že bude mít brzy možnost na trénincích něco odkoukat od nejdražšího brankáře historie Allisona Beckera.

"Allison je jeden z nejlepších gólmanů na světě a určitě je co se od něj učit. Takže když bych se dostal na tréninky s áčkem, určitě bych ho hodně pozoroval a snažil se od něj něco pochytit," zasnil se český gólman.

Když do Liverpoolu dorazil, vedla jeho tým klubová legenda Steven Gerrard, než bývalý kapitán Liverpoolu v létě odešel do Glasgow Rangers. "Když poprvé přišel do kabiny, tak si řeknete, ty jo, Gerrard. Ale když pak chodíte do kabiny každý den, tak už ho berete jako trenéra a ne jako hvězdu. Ale samozřejmě všichni víme, co dokázal," řekl Jaroš. "Gerrard byl přísnější trenér. Věděl, co nám říct, protože má hodně zkušeností, které nám předával," prohlásil.

Rozhodnutí odejít v mladém věku do ciziny rozhodně nelituje. "Určitě bych doporučoval klukům jít ven. Naučí se jazyk, samostatnost, jsou tam jiné tréninkové podmínky, věnuje se nám hodně specialistů. A buď to vyjde, nebo ne. Když tam ale vidí, že je někdo dobrý, tak mu ještě přidávají a tlačí na něj, aby to někam dotáhl," popsal Jaroš. "Mně přidávají," dodal s úsměvem.

Připustil, že v 15 letech se odloučit od rodiny bylo náročné, ale hodně mu pomohla agentura Sport Invest, která ho zastupuje. A zejména bývalý gólman Luděk Mikloško, který patří k průkopníkům české brankářské školy v Anglii. "S panem Mikloškem jsem v kontaktu skoro každý týden. Když něco potřebuji, volám jemu. Sport Invest má navíc i sídlo v Londýně, odkud za mnou také jezdí a starají se o mě dobře. Nic mi nechybí," uvedl.

Podle Mikloška má Jaroš kariéru dobře rozjetou. "Víťa chytil šanci za pačesy. Chytá pravidelně, teď se dostal na pozici jedničky v osmnáctce. Dalo mu to obrovsky moc. Nabral svalovou hmotu, dnes už je to dospělý chlap, i když mu je stále 17 let. To, že Víťa chytá v Youth League, svědčí o tom, že si vydobyl pozici a má to ve svých rukách. Nastavené to má dobře," řekl Mikloško v telefonickém rozhovoru s ČTK.

"Víťa je navíc rozumný kluk, je na začátku všeho a musí si z toho vzít co nejvíce. Sám ví, že cesta do prvního týmu je stále dlouhá a že bude stát ještě hodně úsilí. Ale ví, co chce. Je to prototyp moderního brankáře. Je klidný na míči, umí hrát oběma nohama a nebojí se toho, což je v dnešním fotbale důležité. Nenechá se rozhodit," popsal Mikloško.

Jaroše posouvá dál i náročný styl anglického fotbalu. "Když jsem přišel, tak jsem si musel zvykat na rychlost. Je to o dost rychlejší a silovější. Musel jsem se naučit rychleji přemýšlet a reagovat," řekl Jaroš.

Kromě fotbalu pracuje také hodně na jazycích. Třikrát týdně má lekce angličtiny, k tomu se učí i španělsky. "Chodí k nám kluci ze Španělska na stáže a většina místních kluků španělsky nemluví. A protože vím, jak je těžké přijít do zahraničí a nemluvit místním jazykem, zatímco všichni na vás jen koukají, tak chci umět, abych jim mohl pomoct," řekl mladý gólman.

Svými výkony si řekl i o nominaci do národního týmu do 18 let pod vedením Luboše Kozla. A v pondělí ho čeká prestižní zápas s Anglií. "Jsou tam kluci, které znám. O to zajímavější to pro mě bude a o to víc budu chtít vyhrát," poznamenal Jaroš.

V dresu Anglie by proti němu měl nastoupit i spoluhráč z Liverpoolu Curtis Jones, který je podle českého brankáře vycházející hvězdou. "V sedmnácti už chodí trénovat s áčkem, teď byl dokonce i na lavičce v poháru. Ten by mohl být další mladá hvězda jako třeba Trent Alexander-Arnold. A doufám, že jednou to budu já," dodal Jaroš.