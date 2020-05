Jaroměřský věří ve velký týmový úspěch, s Třincem chce titul

Třinec - Hokejový obránce Jan Jaroměřský se po sedmi letech rozhodl opustit extraligovou Olomouc a stal se posilou Třince. Jedenatřicetiletý bek, který hrál nejvyšší soutěž doposud pouze za Hanáky, věří, že v dresu Ocelářů má šanci na velký týmový úspěch. Jeho cílem je zisk mistrovského titulu.

"V Olomouci jsem byl šťastný, ale přál jsem si posunout se do top klubu, který má nejvyšší ambice. To Třinec splňuje, lepší tým v naší extralize není, a proto mě to sem táhlo. Chtěl bych s ním vyhrát titul a zvednout nad hlavu mistrovský pohár," uvedl Jaroměřský na třineckém webu.

Zkušený bek doposud odehrál v extralize 259 zápasů, ve kterých vstřelil 17 branek a přidal 39 asistencí. Jeho hlavní předností je spolehlivá defenzivní hra.

"Dříve jsem pomýšlel více na útočení, teď jsem k týmu zodpovědnější. Základem je pro mě poctivá hra dozadu. Jasně, chci být platný i v útoku a kombinační hra mě baví, ale prioritně si hlídám zadní vrátka. Nesnáším, když jsem na ledě u inkasované branky," přiznal Jaroměřský.

Rodák z Turnova zvažoval několik nabídek. "Samotného mě zaskočilo, kolik jich bylo. Ale když se ozval Třinec, neváhal jsem moc dlouho. Nechtěl jsem kalkulovat, zda nepřijde ještě něco lepšího. Jak jsem řekl, myslím si, že je Třinec nejlepším týmem v extralize. Taková nabídka se neodmítá," řekl.

Roli hrál i zájem trenéra Václava Varadi. "Důvěra kouče je pro mě vždy hodně důležitá věc. Každý chce do Třince, ale ne každého chce Třinec," pousmál se Jaroměřský.

Dlouholetá olomoucká opora se tradičně umísťuje v popředí takzvaného Radegast indexu, který zohledňuje obětavost hráče a počet zblokovaných střel. "Umím si střelu najít, nevadí mi je blokovat tělem. Když neprojde puk na bránu, nemůžeme dostat gól. Jak říkal jeden trenér, modřina zmizí, ale vítězství zůstane už navždy. Tím se řídím," podotkl Jaroměřský.

Vyhovuje mu i hra do těla. "Nejdu ale do souboje, pokud by to mělo být na hraně faulu. Hrozně nerad oslabuju tým a nesnáším zbytečná vyloučení. Na trestné lavici týmu nepomůžu, navíc to tam vždy hrozně prožívám," řekl.

K Ocelářům se Jaroměřský připojí v červnu, do té doby bude trénovat individuálně. "Trénuji dopoledne, odpoledne pracuju manuálně na našich pozemcích v Nové Vsi u Bakova. Máme zde velké a hezké plány, s kterými se pojí i spousta práce. Stříhám a zasazuju stromy, kopu, hrabu... Vrátil jsem se zase k práci zahradníka jako kdysi. Takhle strávený čas společně s tréninky mě maximálně naplňuje," dodal.