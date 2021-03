Jaroměřský se s Třincem postaví proti mateřskému klubu

Třinec - Třinecký obránce Jan Jaroměřský si coby junior zahrál v dresu Mladé Boleslavi pár zápasů v první lize. S postupem středočeského klubu do nejvyšší soutěže ale více šancí v áčku nedostal. Do extraligy se vypracoval až oklikou přes Olomouc, odkud loni přestoupil k Ocelářům. S obhájci titulu se postaví v semifinále play off proti týmu, kde s hokejem začínal.

"Asi bych lhal, kdybych řekl, že to není trochu speciální," řekl Jaroměřský novinářům. "Mám v Mladé Boleslavi celou rodinu, kamarády. Ale léta letoucí už tam nežiju, můj život se od juniorských let ubíral úplně jiným směrem. Že bych z toho měl být nějak nervózní, to určitě ne. Hlavně se hrozně těším. Ještě jsem se nikdy nedostal v ničem tak daleko, pro mě to je výzva. O tom sport je, o výzvách," dodal.

Oba týmy vyhrály ve čtvrtfinále 4:0 na zápasy. Třinec vyřadil Kometu Brno, Mladá Boleslav si poradila s Pardubicemi. "Víme, jaký hokej Boleslav hraje a předpokládám, že každý zápas bude bruslivý a atraktivní. Je také nebezpečná v protiútocích, v mrštnosti, šikovnosti. My se ale soustředíme hlavně na náš výkon. Bude to hlavně o naší hře a děláme maximum proto, abychom na ně zvolili správnou taktiku, která nám přinese vítězství," pokračoval.

V základní části ale Třinec neporazil Mladou Boleslav v ani jednom ze čtyř utkání. Pokaždé prohrál o gól. "Nemůžu mluvit za ostatní, ale v mojí hlavě to není. Teď se začíná od nuly, co bylo předtím, to se maže. Z chyb, porážek se můžeme maximálně poučit, ale tato bilance roli hrát nebude. Začíná nový boj, jsme na stejné startovní čáře. Kdo doběhne do cíle dříve, to se dozvíme v nejbližších dnech," řekl.

Mladá Boleslav má svém středu Davida Šťastného, který patřil s 26 góly k nejlepším střelcům základní části. V play off dal nejvíce branek jeho spoluhráč Jakub Kotala. Pozor si musí dát Třinec i na přesilové hry středočeského týmu, který v nich Pardubicím nasázel osm gólů ve čtyřech utkáních.

"V každém týmu jsou kvalitní hráči. Musíme respektovat sílu každého soupeře. Ve čtvrtfinále jsme chytali jiné šikuly, teď zase tyhlety. Věřím, že je ulovíme a do ničeho nepustíme," uzavřel třinecký obránce.