Rostov na Donu (Rusko) - Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím po debaklu 1:5 v přípravném utkání v Rusku připustil, že mužstvo potřebuje impulz. O rezignaci se ale bavit nechtěl, jen řekl, že v nejbližších hodinách bude jasněji. Národní celek prohrál o čtyři góly teprve podruhé v samostatné historii a pětkrát inkasoval vůbec poprvé.

"Výsledek změnám nahrává, ale teď se k tomu nebudu vyjadřovat. Nebudu to řešit na tiskovce. Dozvíte se to v nejbližších hodinách," řekl Jarolím na tiskové konferenci po utkání na dotaz, zda uvažuje o tom, že u reprezentace skončí.

Jeho svěřenci v letošních šesti zápasech čtyřikrát prohráli a čtyřgólový debakl utrpěli i v červnu od Austrálie (0:4). Ve čtvrtek podlehli doma Ukrajině v úvodu nové soutěže Ligy národů 1:2 a v nové soutěži se jim hned v úvodu vzdálil cíl - postoupit do elitní Ligy A.

"Jsou to rány. S Ukrajinou to samozřejmě bylo hodně nepříjemné, bolí to moc. Dvakrát gól v nastaveném čase. Ale tohle je kruté. Asi mužstvo bude potřebovat nějaký impulz," prohlásil český trenér.

Po dnešním utkání jen těžko hledal slova, čím si debakl vysvětlit. Jeho svěřenci v Rostově na Donu už do poločasu prohrávali 0:3, což se samostatné reprezentaci stalo podruhé v historii, a další góly inkasovali v závěru.

"Je mi hrozně, asi bych zasloužil veřejnou popravu, protože za všechno můžu já," uvedl. "Úvod zápasu jsme nějak nezachytili, ale to nic nemění na tom, že góly padly po našich hrubých chybách. První, druhá, třetí branka a o výsledku bylo rozhodnuto. Druhý poločas jsme zkorigovali a vypadalo to, že bychom mohli něco s výsledkem udělat. Bohužel jsme místo toho ještě dvakrát inkasovali," dodal Jarolím.

Před zápasem necítil, že by mělo být zle. "Žádný problém v tréninku nebo v přístupu nebyl. Samozřejmě úvod zápasu nebyl podle představ. Soupeř nás asi zaskočil, na to by nejlíp měli odpovědět asi hráči. Věděli jsme, že je to trochu jiné než Ukrajina, že jsou přímočařejší. Přesto jsme s tím v začátku měli problém," prohlásil Jarolím.

V Rusku se vrátil k systému se čtyřmi obránci. Proti Ukrajině nasadil tři stopery, což ale příliš nefungovalo. "Systém můžete dělat, jaký chcete, ale když pak uděláte takové fatální chyby, tak je to jedno, jaký bude systém. Jsem ale přesvědčen, že se třemi stopery je to pevnější směrem do defenzivy," uvedl Jarolím.

"Ono je to hezké si to s někým rozdat, ale je otázka, jak to dopadne, když pak chyby uděláte. Jde o to, co člověk upřednostní. Momentálně zřejmě musí vše vsadit na obranu a snažit se výsledky nějak uhrát," doplnil.