Rostov na Donu (Rusko) - Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím po debaklu 1:5 v přípravném utkání v Rusku připustil, že mužstvo potřebuje impulz. O rezignaci se ale bavit nechtěl, jen řekl, že v nejbližších hodinách bude jasněji. Národní celek prohrál o čtyři góly teprve podruhé v samostatné historii a pětkrát inkasoval vůbec poprvé.

"Výsledek změnám nahrává, ale teď se k tomu nebudu vyjadřovat. Nebudu to řešit na tiskovce. Dozvíte se to v nejbližších hodinách," řekl Jarolím na tiskové konferenci po utkání na dotaz, zda uvažuje o tom, že u reprezentace skončí.

Jeho svěřenci v letošních šesti zápasech čtyřikrát prohráli a čtyřgólový debakl utrpěli i v červnu od Austrálie (0:4). Ve čtvrtek podlehli doma Ukrajině v úvodu nové soutěže Ligy národů 1:2 a v nové soutěži se jim hned v úvodu vzdálil cíl - postoupit do elitní Ligy A.

"Jsou to rány. S Ukrajinou to samozřejmě bylo hodně nepříjemné, bolí to moc. Dvakrát gól v nastaveném čase. Ale tohle je kruté. Asi mužstvo bude potřebovat nějaký impulz," prohlásil český trenér.

Po dnešním utkání jen těžko hledal slova, čím si debakl vysvětlit. Jeho svěřenci v Rostově na Donu už do poločasu prohrávali 0:3, což se samostatné reprezentaci stalo podruhé v historii, a další góly inkasovali v závěru.

"Je mi hrozně, asi bych zasloužil veřejnou popravu, protože za všechno můžu já," uvedl. "Úvod zápasu jsme nějak nezachytili, ale to nic nemění na tom, že góly padly po našich hrubých chybách. První, druhá, třetí branka a o výsledku bylo rozhodnuto. Druhý poločas jsme zkorigovali a vypadalo to, že bychom mohli něco s výsledkem udělat. Bohužel jsme místo toho ještě dvakrát inkasovali," dodal Jarolím.

Brabec se po debaklu postavil za trenéra Jarolíma

Obránce Jakub Brabec se po prohře 1:5 v přípravném utkání v Rusku postavil za trenéra Karla Jarolíma. Za jeden ze dvou nejhorších debaklů i neúspěchy z poslední doby podle něj kouč nemůže. Připsal je jednak individuálním chybám, ale také tomu, že současná generace v národním celku na víc nemá.

"Jestli máme chuť se prát za trenéra? Myslím, že určitě. Je to trenér národního týmu. Všichni sem jezdíme, abychom reprezentovali jak trenéra, tak národní tým. Jestliže se budeme bavit o třech gólech Ruska, které dostaneme po individuálních chybách, tak těžko něco shodíte na trenéra. Tam bych příčinu neviděl," řekl novinářům Brabec.

"Nehrajeme dobře, není to ideální, ale musím říct za všechny hráče, že se všichni snažili vymáčknout maximum. Všichni bojovali. Když se vrátím k zápasu s Ukrajinou (1:2), o to víc nás sráží, že jsme dostali v nastavení gól na 1:2. O to hůř se z toho zvedáme," připomněl Brabec čtvrteční domácí prohru v úvodním utkání Ligy národů.

Reprezentace prohrála čtyři z letošních šesti duelů. Podle Brabce národní celek prostě v současné chvíli na evropskou elitu nemá. "Už bychom si měli uvědomit, že éra Kollerů, Nedvědů je asi pryč. Oni by hráli v Lize národů ve skupině A, my těžce bojujeme o to, abychom byli ve skupině B. Je mi to hrozně líto, protože jsem součástí toho kádru a určitě bych si přál být lepší hráč. Ale když člověk vidí individuální kvalitu, musíme si přiznat, že jsou na tom líp. Nechci říct, že výsledek je odraz reality, beru ho jako trošku krutý. Ale herní projev třeba ano," mínil Brabec.

"Jsou prostě lepší, není se za co schovávat. To je prostě dnes realita. Nevím, jestli jsou nějaké jiné způsoby, jak to z nás dostat. Asi, bohužel, není kam sahat. Věřím, že se na dalším srazu pokusíme zvednout," dodal stoper tureckého Rizesporu.