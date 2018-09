Uherské Hradiště - Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím před úvodním zápasem nové soutěže Ligy národů s Ukrajinou v Uherském Hradišti označil za velmi reálnou variantu, že by nasadil prakticky celou slávistickou sestavu. Nevyloučil ani možnost, že by opět využil rozestavení se třemi stopery. Vzhledem k tříčlenné skupině považuje úspěšný vstup za velmi důležitý, ale nezabývá se tím, že by výsledky v nové soutěži mohly zásadně ovlivnit jeho pozici u národního celku. Fotbalovou reprezentaci by jako kapitán měl vést Gebre Selassie.

"Každý vstup je důležitý, ať už je skupina tříčlenná nebo i početně větší. Určitě pro psychiku hráčů a pohodu v mužstvu je důležité dobře začít. Budeme se snažit. Doufám, že na hřišti necháme všechno, a uvidíme, jak to dopadne. Do všech čtyř utkání skupiny půjdeme s tím, že budeme chtít bodovat naplno," řekl Jarolím na předzápasové tiskové konferenci.

Český kouč už musel oželet řadu zraněných hráčů a problémy neustávají. "Filip Novák má asi měsíc potíže s achillovkou, to přetrvává. S nějakým sebezapřením je asi schopný nastoupit. A pak Tomáš Hořava. I když se včera zúčastnil tréninku, cítí tříslo," přiblížil Jarolím, u koho má před zápasem otazník.

Vzhledem k Hořavově možné absenci je stále pravděpodobnější, že většinu středové řady budou tvořit slávisti, kterých je v nominaci osm. "Je velmi reálné, že využijeme kostru slávistického mužstva," řekl kouč.

Nevyloučil ani variantu se třemi stopery a na pět obránců, což už s týmem několikrát hrál. "Samozřejmě člověk to probírá křížem krážem vzhledem k těm absencím, které máme. Nechci ale úplně odkrývat karty, jakým způsobem budeme hrát. Ale i tato varianta je možná," dodal Jarolím.

Nepřemýšlí nad tím, že výsledek v Lize národů může ovlivnit jeho další budoucnost u týmu. Od minulého výkonného výboru dostal za cíl vyhrát skupinu, kde je vedle Ukrajiny ještě Slovensko. "Tohle jsou věci, které neřeším. Člověk dělá fotbal pro to, aby se snažil být úspěšný. To bych se musel zbláznit, kdybych řešil tyhle věci," prohlásil Jarolím.

Ukrajinskými oporami jsou záložníci Andrij Jarmolenko a Evgen Konopljanka, Jarolím ale varuje i před dalšími. "Středoví hráči jsou také velmi kvalitní. Stěpaněnko je defenzivní štít, Malinovskij a Marlos jsou šikovní směrem dopředu a nebezpeční v zakončení," uvedl Jarolím.

Vrátil se do města, kde v letech 2003 až 2004 trénoval Slovácko. "Na to období velmi rád vzpomínám, rád se sem vracím. Teď se vrátím poprvé jako domácí trenér. Věřím, že fanoušci za námi budou stát. Na nás bude, abychom je vtáhli do utkání. A oni aby byli schopni nám v tom utkání pomoci," dodal Jarolím.

Fotbalovou reprezentaci by jako kapitán měl vést Gebre Selassie

Pokud se nestane nic mimořádného, obránce Theodor Gebre Selassie ve čtvrtečním úvodním utkání Ligy národů s Ukrajinou poprvé v kariéře povede české fotbalisty jako kapitán. Pásku převezme místo zraněného Marka Suchého. Jednatřicetiletý hráč Brém novou soutěž, která do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy, velmi vítá.

"Zatím jsme ještě definitivní rozhodnutí neudělali, ale je pravděpodobné, že by to mohl být Theo. Měl jsem ho v hlavě. Rád bych, aby to věděli hráči jako první. Theo má toho hodně odehráno v bundeslize i v ligových mužstvech, nakonec je i dlouhou dobu v reprezentaci. Je to jeden z hráčů, kteří musejí převzít odpovědnost na sebe a pomoci i mladším," řekl reprezentační trenér Karel Jarolím na tiskové konferenci před zápasem.

"Kdyby se tak stalo a byl jsem kapitán, byla by to pro mě ohromná čest. Byl by to pro mě velmi speciální zápas. Byla by to pro mě premiéra na reprezentační úrovni, v klubu už jsem pásku na ruce párkrát měl," uvedl Gebre Selassie.

Bez ohledu na kapitánskou pásku cítí, že by měl být jedním z lídrů omlazené reprezentace. "Já si myslím, že to z toho vyplývá. Jsem tady jeden z nejstarších hráčů, zodpovědnost vnímám. Myslím, že je to úplně přirozené s tím, co mám za sebou, s mými zkušenostmi, s tím, co jsem odehrál," prohlásil.

Vítá, že Liga národů nahradí velkou část přípravných zápasů. "Je to něco nového, určitě to dá větší náboj tím, že ubylo přátelských zápasů. Takže tohle je takový impulz, který tomu dodá větší atraktivitu," podotkl Gebre Selassie.

Reprezentace si podle něj musí dát velký pozor na ukrajinské individuality Andrije Jarmolenka nebo Evgena Konopljanku. "Jsou to hráči, kteří mají velmi dobrou kopací techniku. Jsou velmi dobří jeden na jednoho. Rychlostní typy, góloví hráči. Budeme je muset dobře zachytávat, abychom co nejméně hráli v situacích jeden na jednoho," uvedl Gebre Selassie.

Reprezentaci čeká první soutěžní zápas od loňského října a závěru nepovedené kvalifikace mistrovství světa. "Myslím, že už je dávno za námi to, co bylo s kvalifikací mistrovství světa. Jde o úplně jinou soutěž, ve finále může hrát roli v kvalifikaci o další Euro. Jdeme do toho se vší vážností, ale o nějakém reparátu bych nemluvil," dodal Gebre Selassie.