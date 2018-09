Ilustrační foto - Trénink české fotbalové reprezentace na soustředění v Laa an der Thaya v Rakousku 2. června 2018. Trenér Karel Jarolím.

Praha - Karel Jarolím skončil ve funkci trenéra fotbalové reprezentace. Oznámila to Fotbalová asociace ČR, podle níž odvolání kouče i celého realizačního týmu následovalo po vzájemné dohodě na základě neuspokojivých výsledků i herního projevu. Momentálně FAČR jedná o Jarolímovu nástupci, konkrétní jména nechce komentovat. Největším favoritem podle médií i sázkových kanceláří je ale Jaroslav Šilhavý.

"Situace je už opravdu neudržitelná a musela se okamžitě řešit. Jsem rád, že jsme se s Karlem Jarolímem konstruktivně domluvili, není na co čekat, tým potřebuje nový impulz," uvedl v prohlášení předseda FAČR Martin Malík. K dohodě podle něj došlo v letadle cestou z Ruska, kde český tým v pondělní přípravě prohrál 1:5 a utrpěl nejtěžší prohru ve své historii.

"Po posledním zápase s Ruskem jsem dospěl k názoru, že tým bude potřebovat nový impulz. Během noci jsme se s vedením FAČR dohodli na ukončení mého angažmá. Svému nástupci, ať už jím bude kdokoliv, přeji hodně štěstí," prohlásil Jarolím. "Jsem vděčný za šanci vést národní tým. Odehráli jsme zápasy, které snesly přísnější měřítko, v dlouhodobějším horizontu jsme však především výsledková očekávání nenaplnili," připustil.

Dvaašedesátiletý Jarolím převzal národní tým v srpnu 2016 po Pavlu Vrbovi, asociace ho tehdy pracně uvolňovala z klubového angažmá v Mladé Boleslavi. Reprezentace pod jeho vedením vyhrála deset z 22 zápasů, čtyřikrát remizovala a osmkrát prohrála. Připsala si i nejhorší prohry ve své historii 0:4 s Austrálií a 1:5 s Ruskem.

Vedení asociace už Jarolímovo odvolání řešilo po neúspěšné kvalifikaci o mistrovství světa, tehdy mu mimo jiné dalo ultimátum v podobě úspěchu v Lize národů. Do ní český tým minulý týden vstoupil domácí porážkou 1:2 s Ukrajinou.

FAČR v tiskové zprávě konstatovala, že herní projev týmu jasně ukázal, že aktuální situace u reprezentačního týmu vyžaduje systémovou změnu. Členům realizačního týmu proto budou ukončeny smlouvy, vedle Jarolíma skončí i jeho asistenti Miroslav Koubek, Boris Kočí, Jan Stejskal či manažer Jaromír Šeterle.

Jméno Jarolímova nástupce zatím není známo. Podle sázkových kanceláří je největším favoritem Jaroslav Šilhavý, který už u národního týmu působil jako asistent v době jeho největší slávy v letech 2001 až 2009. Po konci ve Slavii na přelomu roku je bez angažmá, nedávno se o něm spekulovalo jako o možném kouči Egypta. Mezi další favority patří současný trenér jednadvacítky Vítězslav Lavička a kouč dvacítky Karel Krejčí.

"Řekli jsme si svoji představu o řešení situace u národního týmu, bylo by ale opravdu nešťastné zde začít říkat veřejně jakákoliv jména, dokud s nimi nedojde ke konkrétním jednáním. A ta nás teprve čekají. Vedení asociace se vrátilo z Ruska v ranních hodinách a od té doby začíná dělat maximum pro to, aby o budoucím trenérovi i jeho realizačním týmu bylo jasno co možná nejdříve," dodal Malík.