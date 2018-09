Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím doplnil nominaci na úvodní zápas Ligy národů s Ukrajinou a následné přípravné utkání v Rusku o záložníka Michala Trávníka z Jablonce. S drobnými zdravotními problémy dorazil na sraz v Praze obránce Filip Novák, brankář Tomáš Vaclík se stoperem Jakubem Brabcem se k týmu připojí večer.

Jarolím musel už v neděli kvůli zranění vyškrtnout z kádru brankáře Jiřího Pavlenku a záložníky Bořka Dočkala, Jana Kopice a Antonína Baráka. Už v původní úterní nominaci chyběly ze zdravotních důvodů opory středopolař Vladimír Darida a kapitán Marek Suchý.

Po zraněních vznikl problém především na pozici ofenzivního středního záložníka, takže Jarolím sáhl po Trávníkovi. Čtyřiadvacetiletý hráč Jablonce má na kontě tři starty za národní A-tým a všechny v tomto roce.

"Michal patřil mezi náhradníky, něco s námi v poslední době odehrál, už tady s námi byl. Takže nic nového. Kromě posledního zápasu podával on i Jablonec dobré výkony, takže volba padla na něj," řekl novinářům Jarolím.

Kouč má nyní v kádru 22 hráčů. Drobné zranění si přivezl obránce Novák z tureckého Trabzonsporu. "Má trošku problémy s achillovkou. Uvidíme, jak se to podaří dát dohromady na čtvrtek. Jinak zbytek by měl být v pořádku," řekl Jarolím. "Vaclík by měl dorazit večer stejně jako Kuba Brabec, který je taky na cestě," dodal český trenér.

Už v neděli dodatečně nominoval tři slávisty, kteří s vršovickým týmem v sobotu vyhráli ligový šlágr nad Plzní 4:0. Nominaci si vysloužili záložník Jaromír Zmrhal, útočník Stanislav Tecl a brankář Ondřej Kolář, jenž dostal premiérovou pozvánku. "Všichni ti hráči, kteří byli donominovaní, byli mezi náhradníky. Takže určitým způsobem to ovlivnil i ten sobotní zápas," připustil Jarolím.

Uvažoval o tom, že dodatečně povolá sparťanského útočníka Josefa Šurala. Ten kvůli zdravotním problémům ale nemohl, z letenského týmu tak v kádru není nikdo. "Pepu jsme chtěli donominovat, ale má nějakou virózu. Takže neříkám, že Standa Tecl byl volba číslo jedna. Dneska by se k nám býval přidal i Pepa Šural," uvedl Jarolím.

Ve výběru má osm slávistů a poskládat by z nich mohl skoro celou zálohu. "Nahrává tomu jejich forma, takže z toho můžeme vycházet. Věřím, že si tu jejich formu přenesou i sem," přál si Jarolím.

Mrzí ho, že z nominace vypadl záložník Dočkal, který se zranil ve víkendovém duelu zámořské ligy MLS za Philadelphii. "Těšil se. Hned druhý den po zápase mi volal, myslím, že z toho byl zklamaný. Tak to někdy holt chodí," konstatoval Jarolím. "Doufám, že se ty zraněné hráče podařilo adekvátně nahradit. Možnost ukázat se dostanou další hráči," dodal kouč.

Jeho celek dnes bude trénovat v pražském Edenu a v úterý se přesune do Zlína, kde se bude připravovat na čtvrteční úvodní duel Ligy národů s Ukrajinou. Nová soutěž do velké míry nahradí přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy. V pondělí 10. září pak reprezentanti odehrají přípravné utkání v Rostově na Donu s Ruskem.

"Tréninky budeme absolvovat ve Zlíně, což je kousek. V Uherském Hradišti nebydlíme z kapacitních důvodů," vysvětlil Jarolím, který v minulosti v Uherském Hradišti trénoval. "Musím říct, že se tam těším. Doufám, že diváci pomůžou i nám, nejen Slovácku," dodal.