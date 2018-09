Rostov na Donu (Rusko) - Vedení Fotbalové asociace ČR vyjádřilo podle webu iSport.cz kouči reprezentace Karlu Jarolímovi i po čtvrteční prohře v úvodu Ligy národů s Ukrajinou prozatímní důvěru, sám trenér ale budoucnost u týmu příliš neřeší. Soustředí se na to, aby s mužstvem zvládl pondělní přípravný duel v Rusku. V Rostově na Donu chce navázat na zlepšení z druhé půle s Ukrajinou a plánuje vrátit se ke hře se čtyřmi zadáky. Situaci mu komplikují další zdravotní problémy, které mají Patrik Schick a Ondřej Petrák.

"Možná mi to nebudete věřit, ale já tyhle věci (spekulace o budoucnosti) neřeším. Až k nim dojde, tak se tím teprve začnu zabývat. Teď mě to skutečně nezajímá," řekl na tiskové konferenci v Rostově Jarolím.

Reprezentaci s Ukrajinou herně nevyšla hlavně první půle, byť rozhodující gól na 1:2 inkasovala až v nastavení druhého dějství. "Myslím, že podstatné věci, které se v tom zápase objevily, jsme si rozebrali a pojmenovali. Věřím, že navážeme na druhý poločas, budeme se prezentovat dobrým herním projevem a s lepším výsledkem než s Ukrajinou. Tím myslím, že bylo řečeno vše," naznačil Jarolím, že tentokrát nezvolí rozestavení s třemi stopery, které s Ukrajinou nefungovalo a už v poločase jej změnil.

Sestavu bude muset obměnit už kvůli tomu, že další hráči mají zdravotní problémy. "K nějakým změnám dojde, některé budou vynucené. Patrik Schick měl problém s tříslem, Ondru Petráka přepadla nějaká viróza. Takže uvidíme, v jakém stavu oba budou," uvedl Jarolím.

Je možné, že nasadí obvyklého pravého obránce Radima Řezníka na stopera, kde několikrát hrál už v Plzni. "Ano, je to varianta. On o ní i věděl. S tím jsme ho nominovali, že bude hrát to, nebo to," prohlásil Jarolím.

Uvědomuje si, že jeho svěřence čeká velmi silný soupeř, který na nedávném mistrovství světa na domácí půdě nečekaně došel až do čtvrtfinále a Ligu národů v pátek odstartoval výhrou 2:1 v Turecku.

"Rusko před mistrovstvím nemělo kdovíjaké výsledky, myslím, že padala i kritika na jeho hru. Oni to pak vyvrátili na šampionátu. Jejich výkon byl podložený především stoprocentní disciplínou, byli ochotni na hřišti nechat vše," řekl Jarolím. "Víme, že momentálně prožívají euforii, vyhráli v Turecku. I když asi dojde i u nich k nějaké obměně sestavy, na systému hry se moc měnit nebude," dodal Jarolím.

Příliš ho nepotěšila výhra Ukrajiny v dalším duelu Ligy národů nad Slovenskem 1:0. Východoevropský soupeř má nyní na kontě šest bodů, zatímco Češi a Slováci jsou na nule. Vyhlídky na prvenství ve tříčlenné skupině B1 se tak reprezentantům ještě víc zkomplikovaly. "O to víc bolí ztráta zápasu s Ukrajinou. V dané chvíli by i bod byl dobrý, Ukrajina by neměla plný počet bodů a šance by byly větší," doplnil Jarolím.