Jaro bylo v Klementinu s teplotou 11,1 stupně průměrné

Praha - S průměrnou teplotou 11,1 stupně Celsia se letošní meteorologické jaro v pražském Klementinu nevymykalo hodnotám, které jsou v posledních letech obvyklé. Z dlouhodobého hlediska přesto patřilo mezi ta teplejší. V klementinských záznamech zachycujících počasí v posledních 249 let vykazuje vyšší teplotu pouze zhruba jedna sedmina jar. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Průměrná teplota od začátku března do konce května byla letos v Klementinu o 0,2 stupně nižší než by odpovídalo takzvanému normálu počítanému z údajů za roky 1991 až 2020. Oproti průměru z let 1775 až 2014 bylo letos naopak tepleji, a to o 1,6 stupně Celsia.

Celkově se letošní jaro umístilo na 36. až 41. místě z 249 dosavadních jar. To znamená, že teplejších bylo 14 procent jar měřených v Klementinu.

Nejteplejší jaro od roku 1775 bylo v Klementinu zaznamenáno v roce 2007 s průměrnou teplotou 13,3 stupně. Na druhém místě bylo jaro 2018 s průměrnou teplotou 13 stupňů. Naopak nejchladnější jaro od roku 1775 bylo zaznamenáno v roce 1785 s průměrem pouze 4,6 stupně Celsia.