Jarní etapu mezinárodní výstavy květin Flora Olomouc navštívilo 46.000 lidí

Olomouc - Letošní jarní etapu mezinárodní výstavy květin Flora Olomouc, která dnes skončila, během čtyř dnů navštívilo více než 46.000 lidí. ČTK to řekl mluvčí Výstaviště Flora Michal Poláček. Návštěvnost jarní výstavy, která se uskutečnila kvůli protikoronavirovým opatřením po dvouleté pauze, byla zhruba o 19.000 nižší než v roce 2019. Letošní jarní Flora nesla podtitul Květy a světy, tématem hlavní expozice byl koloběh života rostlin. Areál výstaviště po dobu výstavy zdobily desítky tisíc květin.

Fotogalerie

Konání Flory se projevilo během uplynulých čtyř dnů i na zaplněných ulicích a parkovištích Olomouce. Největší návštěvnosti se přehlídka těšila v sobotu, kdy ji doprovázelo slunečné počasí. "Údaj o počtu návštěvníků není ještě konečný, čekáme na celkové vyhodnocení prodeje on-line vstupenek. V každém případě je možné říci, že návštěvnost ovlivnilo nedělní deštivé počasí," doplnil Poláček.

Hlavní expozice v pavilonu A připomněla návštěvníkům život rostliny od zrodu semene přes kvetení až po zánik. Expozici zdobila fontána, do které se v pravidelných intervalech nořil kruh s rostlinami. K vidění byly i méně známé exotické rostliny a vzácné orchideje. Pod hlavní expozicí letošní výstavy Flora Olomouc byly podepsány krajinářská architektka a designérka Barbora Trundová a Jana Trundová. Do pavilonu A vložily podle svých slov vzdušnou a minimalistickou architekturu. "Naším cílem bylo vytvořit působivý nový svět, v němž květiny a jednotlivá floristická aranžmá co nejvíce vyniknou," popsaly autorky pro Výstaviště Flora Olomouc.

V pavilonu A kromě hlavní expozice byla připravena také prezentace Českého zahrádkářského svazu pojmenovaná Z minulosti do budoucnosti. Pavilon E byl zase zasvěcen kolekci bonsají z tisů, jejichž stáří se pohybuje od 100 do 600 let. Velká část pocházela z Japonska, do České republiky je dopravil zkušený sběratel Josef Valuch, jehož sbírka co do počtu i stáří jednotlivých bonsají nemá v Evropě obdobu.

Akce se účastnilo více než 250 vystavovatelů a prodejců, zahradnické trhy zabraly venkovní část výstaviště a pavilon G. K dostání byly kromě široké nabídky rostlin také zahrádkářské potřeby, nářadí pro kutily či vybavení pro včelaře.

Jarní etapa výstavy květin Flora se naposledy konala v dubnu roku 2019, tehdy ji navštívilo více než 65.000 lidí. Ve srovnání s předchozím ročníkem to bylo zhruba o 5000 více. Další ročník musel být kvůli pandemii koronaviru zrušen, stalo se tak poprvé za 60 let existence této přehlídky a stejná situace nastala také loni. Letní i podzimí etapy se nakonec odehrály, byť za přísných hygienických opatření.