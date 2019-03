Praha - Vítězem 13. ročníku Jarní ceny českých sládků na Zvíkově se stal ležák Holendr ze stejnojmenného minipivovaru z Valašského Meziříčí. Ten se může dokonce pochlubit i druhým místem v této nejvíce zastoupené kategorii a prvním místem v kategorii světlá spodně kvašená piva silná. Jarní cena českých sládků je největší degustační soutěží piv z minipivovarů ve střední Evropě. Do 15 kategorií přihlásilo 152 pivovarů s 637 vzorky piv. ČTK to dnes řekla mediální zástupkyně Českomoravského svazu minipivovarů Tereza Melišová.

"Na této akci je velmi vysoká konkurence a kvalita a rozmanitost piv se každým rokem zvyšuje. O to více si ocenění vážím, zvláště vítězství v kategorii český světlý ležák. V této kategorii soutěžilo 154 vzorků piv a skutečně jsem nečekal, že ty naše se stanou tím nejlepším, a dokonce i druhým nejlepším. Piva, která získala první a druhé místo u nás vaří sládek Marian Čurlej. Musím dodat, že piva děláme hlavně pro lidi, ne pro soutěže," uvedl jednatel pivovaru Holendr Lubomír Václavek.

Piva hodnotilo 80 degustátorů. Svaz minipivovarů všechny degustátory pečlivě vybírá a degustují konsensuálním způsobem. Musí se tedy dohodnout, které pivo je natolik dobré a kvalitní, aby postoupilo do dalšího kola. Stejně tak se musí na závěr dohodnout, které pivo zvítězí.

"Minipivovary jsou v České republice svébytnou součástí pivovarnického průmyslu a jejich počet neustále roste. Na konci roku 2018 jsme končili na čísle 440 a podle mých předpokladů se jejich počty budou zvyšovat dalších deset let tempem co týden, to jeden minipivovar. Každoročně jich totiž přibývá zhruba padesát. Z této kvantity se rodí vynikající kvalita piva, což letošní soutěž potvrdila. Jen velmi málo piv neodpovídalo standardům, a i nezávislá komise složená ze zástupců velkých pivovarů konstatovala, že vzorky byly velmi kvalitní a vyrovnané," dodal prezident svazu minipivovarů Jan Šuráň.

Soutěž je určena pro minipivovary, výzkumné a školní pivovary a jejich pivní vzorky jsou zařazeny do 15 kategorií. Protože se jedná o soutěž českých sládků, jsou přednostně zařazeny typicky české kategorie ležáků, tedy světlé pivo výčepní, český světlý ležák, polotmavý ležák, tmavý ležák, speciální piva světlá, speciální piva tmavá, speciální piva polotmavá a speciální piva silná. Ze známých světových piv jsou to piva pšeničná, piva typu Pale Ale, piva India Pale Ale, piva India Black Ale, pšeničná piva silná, silná svrchně kvašená piva a piva typu Stout.