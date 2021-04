Jarní část zlínského festivalu se uskuteční on-line

Zlín - Filmový program jarní části zlínského filmového festivalu pro děti a mládež nabídne oceněné snímky loňského ročníku, animovaná pásma i studentské snímky. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Pořadatelé festivalu letošní 61. ročník rozdělili kvůli pandemii koronaviru na jarní část, která nabídne od 28. května do 1. června on-line program, od 9. do 15. září by se měla konat druhá část s klasickými projekcemi filmů a doprovodným programem. Tématem obou částí bude Literatura ve filmu.

"V rámci filmového programu jarní část festivalu dopřeje divákům nejen festivalové snímky, ale také pořady ČT:D s literární tematikou, projekce nejlepších oceněných animovaných snímků natočených dětmi a mládeží z celé ČR i ze Slovenska v rámci soutěže ANIMÁG 2021 a představí i vítězné projekty letošního ročníku filmové ceny Technologické agentury ČR," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Program bude k dispozici na webu festivalu.

K vidění bude 15 celovečerních snímků, které byly loni na festivalu oceněny nebo zaujaly dramaturgy. Nebude chybět norský snímek Hranice odvahy o dětech v Norsku za druhé světové války, které se rozhodly zachránit své židovské vrstevníky, australský snímek Život jako abeceda, španělský příběh první lásky Život bez Sáry Amatové či britské drama Rocks. "K dospělému publiku zase směřují snímky, které upozorňují na mnohdy nesnadné situace v životě dětí a dospívajících jako například švýcarsko-belgický film Za horizontem, francouzské drama Oslněni, kanadský snímek Hlas našich předků a další," uvedla mluvčí.

Připravená je také ukázka letošní studentské tvorby včetně odborných lektorských úvodů. "V on-line Zlínském psovi tak nabídneme v premiéře filmy, které budou zahrnuty do celé letošní soutěže. Pevně věříme, že těchto osm kandidátů pak uvidíme na velkém plátně ve zlínských kinech také během zářijové živé části festivalu," uvedla Pášmová. Nejmenší diváci se mohou těšit na dvě pásma krátkých animovaných filmů. "Jedno z nich, s českými filmy, uvidí také děti na zahraničních spřátelených festivalech v Indii, Japonsku, Jižní Koreji, Mexiku, Turecku, na Kubě a Ukrajině, a to v rámci projektu pod názvem České animace letí do světa," uvedla Pášmová.

Doprovodný program jarní části se zaměří na tvůrčí filmové workshopy, interaktivní besedy nebo virtuální prohlídku festivalových zón. Nebude chybět tradiční salon umělecky ztvárněných filmových klapek. "Do historie šedesáti ročníků festivalu budou mít možnost fanoušci Zlín Film Festivalu nahlédnout prostřednictvím virtuální galerie umístěné na náměstí Míru ve Zlíně," uvedla mluvčí. Část on-line programu bude ke zhlédnutí zdarma, vybrané tituly a pořady budou zpoplatněny částkou 61 korun.

Zlín Film Festival je nejstarší a největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Loňský 60. ročník se musel kvůli pandemii přesunout z jara na září.