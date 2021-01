Japonský virolog považuje olympiádu za zbytečně riskantní

Tokio - Japonský virolog Kentaro Iwata považuje olympijské hry v Tokiu za zbytečně riskantní. Situace způsobená pandemií koronaviru je podle něj horší než loni, kdy byly hry kvůli riziku infekce odloženy. Pořadatelé i Mezinárodní olympijský výbor (MOV) tentokrát hledají cesty, jak hry navzdory pandemii uspořádat bezpečně.

Tlak na ně se ale zvyšuje. Japonsko sice nebylo zasaženo koronavirem tak výrazně jako jiné země, ale i tam se v poslední době počet případů zvýšil. To vedlo k vyhlášení nouzového stavu v Tokiu a dalších velkých městech a opětovnému uzavření hranic. V řadě zemí světa je situace ještě horší.

Na olympijské hry by v létě mělo přicestovat minimálně 15.000 sportovců a členů doprovodu z více než dvou stovek zemí. Zajistit ochranu jejich zdraví je velkou výzvou. "Musíme to riskovat? Riskovat pořádáním olympijských her? To si nemyslím. Čelíme mnohem většímu nebezpečí než loni, takže proč bychom měli letos pořádat olympijské hry, které byly loni zrušeny kvůli riziku infekce?" řekl agentuře Reuters Iwata, který je předním odborníkem na infekční onemocnění z univerzity v Kóbe.

Další odklad podle organizátorů už není možný, takže olympijské hry v Tokiu se buď uskuteční letos v létě, nebo nebudou vůbec. Ministr zdravotnictví Kazuko Taguči ve středu ujistil, že vláda pokračuje v přípravách. Konání OH nestojí na povinném očkování všech účastníků i případných diváků.

Zrušení olympijských her by znamenalo obří finanční ztráty pro japonské pořadatele. Iwata to ale nepovažuje za argument, proč by se OH musely uskutečnit za každou cenu. "Není tohle jako přístup špatného gamblera? Gambler, který prohraje peníze, jich pak nacpe ještě víc, aby je dostal zpět," uvedl.

Organizátoři chtějí bezpečnost postavit na pravidelném testování a dodržování hygienických zásad. Sportovci budou mít pravděpodobně omezenou délku pobytu v olympijské vesnici, aby nebyla zaplněna celá její kapacita. O tom, zda se olympijské soutěže budou odehrávat i za přítomnosti diváků v ochozech, by se mělo rozhodnout do března.